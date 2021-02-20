Turizmde şifre çözüp harita çizecek hamle!

Türkiye turizmi koronavirüs salgını boyunca ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’ gibi hamlelerle dünyada dikkatleri üzerine topladı. Türkiye turizm sektörü salgında Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi rakip ülkelerine göre nispeten daha az yara aldı. Şimdi ise rakip ülkelerin yakından izlediği yeni bir hamle geliyor: Dijital turizm fuarı...

İzmir’de önümüzdeki hafta yapılacak ilk dijital turizm fuarı Türkiye’nin iç turizm hareketinde belirleyici olacak ve dış turizm için de ipuçları verecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, dünyada turizm fuarları ertelenip iptal edilirken 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nın güçlü şekilde bu yıl da sektörün nabzını tutacağını vurguladı.

Türkiye’ye en çok turist gönderen ana pazarlardaki mevkidaşları ile aralık ve ocakta görüşmeler yapan Bağlıkaya, fuarın ertelenmeden bu yıl dijital olarak yapılmasının sektör adına değerli bulunduğunu vurguladı.

‘Dünyaya örnek olur’

Bağlıkaya, Türkiye’nin ana turizm pazarlarında lider konumda bulunan turizm örgütleriyle görüşmeler gerçekleştirmiş; İngiliz Seyahat Acentaları Birliği (ABTA), Almanya Seyahat Birliği (DRV), Ukrayna Devlet Turizm Geliştirme Ajansı (DART), Amerikan Tur Operatörleri Birliği (USTOA), Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Hollanda Seyahat Acentaları Birliği (ANVR) başkanlarıyla pandemi dönemi ve karşılıklı turizm değerlendirmesi yapmıştı.

Bu görüşmelerde, turizmin devam etmesinin öneminin vurgulandığını hatırlatan Bağlıkaya, şunları söyledi:

“Fuarların da yeni dönemdeki temel amacı ticari olmaktan ziyade; sektördeki talebin zinde tutulmasını, turistlerin yeni dönem beklentilerine göre hareket edilmesini sağlamak için fikir alışverişinin sağlanması olarak görüyoruz. Ayrıca Türkiye’de ilk defa bir turizm fuarı dijital olarak yapılırken, dünyada da yapılmış ve bildiğimiz bir örneği henüz yok ama bundan sonra olabilir, çünkü bunun için örnek teşkil edeceğiz.”

Alman, Ukraynalı ve İsveçli ilgisi

Dijital fuarın yaz sezonuna dair önemli ipuçları vereceğini anlatan Firuz Bağlıkaya, Ukraynalı ve Alman mevkidaşlarının da katılımıyla yapılacak oturumda global bir bakış açısı oluşacağını söyledi. Bağlıkaya, “Ayrıca yaz sezonunun ülkemiz için en iyi şekilde başlaması için omuz vermiş olacağız. Yurt içinde başlayacak hareketin, haziran ortasında ise yabancı turist gelişleriyle devam edeceğini öngörüyoruz” dedi. Ekoturizmin en yaygın olduğu İsveç ise fuarda partner ülke olarak yer alacak.

Sanal buluşma

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayelerinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, Türkiye Otelciler Federasyonu, İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık tarafından düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, 25 - 27 Şubat arasında sektör profesyonellerini buluşturacak.

Bu kez ‘Patara’nın yıldızı parlayacak

İzmir Turizm stratejisi, sürdürülebilir turizm, alternatif turizmin de oturumlarla öne çıkarılacağı 14. Travel Turkey İzmir Dijital’in bu yılki teması ise ‘Patara Antik Kenti’ olarak belirlendi.

Fuarda ‘Likya’nın Dünyaya Açılan Kapısı Patara Antik Kenti’ konulu seminer 25 Şubat’ta TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı Özgür Ildır Öksüz moderatörlüğünde; Akdeniz Üniversitesi ‘Patara Antik Kenti’ Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı İlham Seyyale’nin konuşmacılığında yapılacak.

Ayrıca fuar kapsamında ödüllü fotoğraf yarışması da düzenlenecek. Katılmak isteyenler, 9-26 Şubat tarihleri arasında kendi çektikleri özgün ‘Patara’ fotoğrafını paylaşacak.