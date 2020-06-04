Türk Telekom’a EBRD kaynağı

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, şunları kaydetti:

“Sürdürülebilirlik politikamızın bir parçası olarak, enerji verimliliği başta olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Hedeflerimize EBRD gibi bir iş ortağı ile ilerlememiz vizyonumuzun doğruluğunu tescilleyen, aynı zamanda şirketimize ve ülkemize güveni gösteren bir gelişme.”

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da enerji verimliliği amacıyla birçok projeyi hayatı geçirdiklerini belirtti.