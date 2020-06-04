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    04.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk Telekom’a EBRD kaynağı

    Türk Telekom, başta enerji verimliliği projeleri ve sürdürülebilirlik kapsamındaki yatırımlarının finansmanı amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam maliyeti libor yüzde 2.85 olan anaparası vade sonunda tek seferde ödenmek üzere 6 yıl vadeli 100 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzaladı.

    Türk Telekom’a EBRD kaynağı

     

    Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, şunları kaydetti:

    “Sürdürülebilirlik politikamızın bir parçası olarak, enerji verimliliği başta olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Hedeflerimize EBRD gibi bir iş ortağı ile ilerlememiz vizyonumuzun doğruluğunu tescilleyen, aynı zamanda şirketimize ve ülkemize güveni gösteren bir gelişme.”

    Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da enerji verimliliği amacıyla birçok projeyi hayatı geçirdiklerini belirtti.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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