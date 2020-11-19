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19.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Turkcell TV+ tuşu artık Arçelik kumandasında

Arçelik ve Turkcell, yeni bir iş birliğine imza attı. Arçelik’in büyük ekran televizyonlarını alanlar, kumandaya eklenen TV+ tuşu sayesinde Türkiye’nin en çok izlenen televizyon platformuna tek tuş ile erişebilecek.

Turkcell TV+ tuşu artık Arçelik kumandasında

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “TV+’ı televizyonlarımıza ekleyerek izlenebilecek seçeneklerin artırılması adına Turkcell ile bir iş birliği yaptık. Çerkezköy’deki Arçelik mühendislerinin çalışmalarıyla TV+’ı büyük ekran televizyonlarımıza taşımayı başardık. Bu iş birliğinden dolayı büyük heyecan ve memnuniyet duyuyoruz” dedi. Turkcell’in Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, bu iş birliğiyle ilk kez yerli bir televizyon platformunun yerli bir televizyon üreticisinin kumandasında yer aldığını belirterek, “Büyük ekran stratejimiz doğrultusunda TV+’ı Türkiye’nin önde gelen markalarından Arçelik’le daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.

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