‘Türkiye haberleşme altyapısıyla öne çıktı’

Ocak-mart döneminde haberleşme sektöründeki yatırım tutarının yaklaşık 3.5 milyar lira olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarının yaklaşık 2.6 milyar lira olduğunu ve diğer işletmecilerce aynı dönemde 878 milyon lira yatırım yapıldığını kaydetti.

Karaismailoğlu, 2019’un ilk çeyreğinde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam yatırımının yaklaşık 1.65 milyar lira, diğer işletmeciler tarafından yapılan yatırımın da yaklaşık 461.3 milyon lira olduğu bilgisini vererek, şu ifadeleri kullandı:

“Yani geçtiğimiz yıl işletmecilerin tamamı tarafından yapılan yatırım 2.1 milyar lira olmuştu. Bu yılın aynı döneminde ise geçtiğimiz yıla göre yatırım tutarında yüzde 66’nın üzerinde artış sağlandı. İşletmecilerin bu yatırımları özellikle fiber altyapıların yaygınlaştırılması, mobil ve sabit hizmetlerde çekirdek şebekeye yapılan yatırımlar, mobil hizmetlerde radyo şebekesine yapılan yatırımlar, afet ve acil durumlar ve pandemi nedeniyle artan trafiğe istinaden yapılan kapasite artırım yatırımlarından oluştu.”