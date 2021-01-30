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30.01.2021 - 12:59 | | AA

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden "kâr dağıtımı" açıklaması

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nce (TKBB) bankaların kâr dağıtımına ilişkin, "Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, ihtiyatlı bir oranda yeniden kâr dağıtımına izin verilmesi hem yatırımcılar hem de piyasalarımız açısından önemli olup bu uygulamanın sermayedarların ülkemize olan güven ve ilgisinin artmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden "kâr dağıtımı" açıklaması

TKBB'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankaların kâr dağıtım talepleriyle ilgili olarak yapılan değerlendirmeler neticesinde 2020 yılında elde edilecek olan kârlar ile 2020 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayan kâr ve yedeklerin dağıtımına ilişkin olarak açıklama yaptığı bildirildi.

İlgili açıklamada, dünyada ve Türkiye'de yaşanan Kovid-19 salgınının reel ekonomiye ve dolayısıyla finansal piyasalara olumsuz yansımalarının 2021 yılında da sürebileceği dikkate alınarak bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesinin gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, hissedarlara 2020 yılında elde edilecek olan kârlar ile 2020 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağı, bununla birlikte olası kâr dağıtım taleplerinin, 2020 yılı dönem net kârının yüzde 10'unu geçmemek kaydıyla, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları dikkate alınarak değerlendirileceği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, ihtiyatlı bir oranda yeniden kâr dağıtımına izin verilmesi hem yatırımcılar hem de piyasalarımız açısından önemli olup bu uygulamanın sermayedarların ülkemize olan güven ve ilgisinin artmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz."

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