06.02.2021 - 08:06 |
Türkiye'de bir banka daha kuruldu! Onay verildi...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Destek Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay verildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 300 milyon lira sermayeli 3 ortaklı Destek Yatırım Bankası'na onay verdi.
Resmi Gazete'de yer alan açıklamalara göre, bankanın ortakları arasında Destek Faktoring, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun bulunuyor.
TÜRKİYE'DE 55 BANKA VAR
Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından Türkiye'deki banka sayısı 55'e yükseldi.
Mevduat bankaları 32
Kalkınma ve Yatırım bankaları 15
Katılım bankaları 6
TMSF bünyesindeki bankalar 2
Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.