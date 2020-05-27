Türkiye’den KKTC’ye 2.3 milyarlık arma

Anlaşmanın video konferans yöntemiyle düzenlenen imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anlaşmanın Kovid-19 salgınının ekonomide açtığı yaraların hızla iyileştirilmesine destek verecek şekilde, güçlü bir gelecek projeksiyonuyla tasarlandığını söyledi.



Nitelikli projeler



Oktay, şunları söyledi:



“Aylar süren titiz bir çalışmanın sonucunda oluşan, kısaca ‘ARMA Modeli’ olarak adlandırdığımız ‘Türkiye-KKTC Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İş Birliği Aracı’ ile birlikte, KKTC’de yürütülecek proje süreçlerini daha verimli şekilde icra etmeyi ve böylece projelerin katma değerini artırmayı amaçlıyoruz. ‘ARMA Modeli’ sayesinde KKTC’ye ekonomik büyüme ve kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacak nitelikli projelerin kazandırılmasını amaçlıyoruz.” Oktay, “Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz. Anlaşma, savunma, altyapı ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak, bütçe açığına katkı sağlayacak şekilde Turizm Kovid-19 Salgın Desteği Programı, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi, Tarımsal Yatırım Desteği ve Zirai Kredi Programı ile Sanayici ve Küçük Esnaf-Zanaatkarlara Yönelik Kredi Programı’nı içermektedir” diye konuştu.



Mücadele örneği



Kovid-19 ile mücadelede birçok gelişmiş ülkenin ciddi sorunlar yaşadığına, ekonomi, üretim ve ticaret ilişkilerinin etkilendiğine de işaret eden Oktay, “Dünya, böylesine zorlu bir sınavdan geçerken KKTC takdire şayan bir mücadele örneği sergilemiştir” dedi.



‘KKTC yeni cazibe merkezi’



KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ve KKTC arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin Milliyet’e yaptığı değerlendirmede, “KKTC’ye savunma için 650 milyon TL, altyapı için yaklaşık 273 milyon TL, reel sektör yatırımlarına 116 milyon TL ve bütçe açığına katkı olarak 1 milyar 150 milyon TL güçlü bir destek sağlandı” dedi. Koronavirüsle mücadelede önemli başarı elde edildiğine dikkati çeken Tatar, “KKTC, turizmde yeni bir cazibe merkezi, korunaklı bir alana dönüştü. Uçuşların başlamasıyla turist akını meydana gelecek” dedi.