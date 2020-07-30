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    30.07.2020 - 07:48 | | Foreks

    Türkiye'nin altın rezervi yükseldi

    Türkiye'nin en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında 12. sıraya yükseldi.

    Türkiye'nin altın rezervi yükseldi

    Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yükselişini sürdürüyor. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan rapora göre, 2019 sonunda  14. sırada bulunan Türkiye, bu yılın ikinci çeyrek döneminde 12. sıraya yükseldi.

    Dünya Altın Konseyi(World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2020 yılı 2.çeyrekte 583,0 ton olarak açıklandı. 2019 sonunda rezerv 412,5 ton seviyesindeydi.

    Böylece Türkiye, Avrupa Merkez Bankası(ECB) ve Tayvan'ı geride bıraktı. ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3.363,6 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

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