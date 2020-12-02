Türkiye'nin çok uluslu şirketlere sunduğu avantajlar ele alındı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT) ve Citibank tarafından ortaklaşa düzenlenen “Yeniden Yapılandırılan Küresel Tedarik Zincirlerinde Türkiye ve Amerika” webinarı 30 Kasım 2020 tarihinde yaklaşık 100 uluslararası şirket ve yatırımcının katılımıyla gerçekleşti. Webinar, küresel üretim ağlarının köklü bir dönüşüm geçirdiği dönemde Türkiye'nin çok uluslu şirketlere sunduğu avantajlara odaklanırken, iş insanlarına uluslararası ticaret arenasında ve yatırım ağlarında devam eden gelişmeler hakkında seçkin uzmanlarla etkileşim fırsatı sundu.

Webinarda, küresel tedarik zincirlerinin, tedarik ağlarındaki zayıf bağlantıları ortaya çıkaran Covid-19 pandemisinden çok önce derin bir dönüşüme girmiş olduğu vurgulandı. Çok uluslu şirketlerin, tedarik zincirlerinin aksamaya uğramasıyla birlikte, denizaşırı üretim faaliyetlerini yeniden konumlandırmak ve tedarikçilerini kaynak ve hedef pazarlara yakın bir şekilde güvence altına almak için alternatif lokasyonlar aradıkları ifade edildi. Webinarda; üretim kabiliyetleri, vasıflı ve rekabetçi işgücü, AB ve MENA pazarlarına yakınlığı ve uluslararası serbest ticaret ağları ile Türkiye’nin, ABD şirketlerinin tedarik zinciri ağlarını çeşitlendirmesi ve güvence altına alması için cazip bir konum olarak öne çıktığı vurgulandı.

“Yeniden Yapılandırılan Küresel Tedarik Zincirlerinde Türkiye ve Amerika” webinarı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve AmCham Türkiye/ABFT Başkanı, P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Citibank Türkiye CEO'su Emre Karter’in moderatörlüğünü üstlendiği panelde, AmCham Türkiye/ABFT Başkan Yardımcısı, General Electric Türkiye Başkanı Canan Özsoy ve Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Saygın konuşmacı oldular. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ABD Ülke Direktörü Necmettin Kaymaz ise 'Küresel değer zincirlerinin dönüşümü ve Türkiye’nin ABD şirketleri için sunduğu değer’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye, tedarik zincirlerini çeşitlendirmek isteyen ABD şirketleri için ideal bir lokasyon

Webinarın açılış konuşmasını yapan T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu şunları söyledi: “Üretimdeki karşılaştırmalı üstünlükleri, nitelikli işgücü, stratejik konumu, serbest ticaret anlaşmaları, lojistik altyapısı ve diğer birçok yetkinliği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye, tedarik zincirlerini çeşitlendirmek isteyen ABD şirketleri için ideal bir lokasyon. Türk hükümeti tedarik zincirlerindeki dönüşümün farkında ve faaliyetlerinin bir bölümünü farklı lokasyonlara kaydırmayı planlayan çok uluslu şirketler için AmCham Türkiye dâhil olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.”

Çalışmalarımıza “Türkiye'yi küresel pazarlara taşıyan güç” olma hedefiyle devam edeceğiz

AmCham Türkiye/ABFT Başkanı Tankut Turnaoğlu açılış konuşmasında, “Covid-19 ile belirli üretim ve hizmet merkezlerine bağımlılığın küresel tedarik zinciri verimliliğini olumsuz etkilediği fark edildi. Dolayısıyla devam eden olağanüstü koşullar, Türkiye gibi güçlü rekabet avantajlarına sahip tüm gelişmekte olan ülkelere fırsatlar sunabilir. ABD'li yatırımcıları Türkiye'de temsil eden öncü bir kuruluş olarak, “Türkiye'yi küresel pazarlara taşıyan güç” olma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Turnaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Gelişmiş üretim kabiliyeti ve kalite standartlarına sahip güçlü KOBİ'ler, küresel değer zincirine sürdürülebilir bir şekilde katılmanın anahtarını oluşturuyor. Çok uluslu şirketler ise bilgi ve beceri (know-how) transferi, yüksek kalite ve üretim standartları aracılığıyla bu kapasitenin sağlanmasına destek oluyor.”

Türkiye’nin yerel tedarikçilerini finansmana erişim yoluyla güçlendirmeye devam ediyoruz

Panel oturumunu yöneten Citibank Türkiye CEO'su Emre Karter, “Bugün sadece küresel tedarik zincirlerinde şahit olduğumuz dönüşümü görüşmek üzere değil, aynı zamanda Türkiye'deki fırsatların somut bir görünümünü sunmak ve birlikte daha güçlü ilerlemek adına bir araya geldik. Covid-19 pandemisi; tedarik zincirlerinde tek merkezli yaklaşımın yeniden gözden geçirilmesi, mevcut kaynakların ve yerel tedarikçi ağlarının daha etkili bir şekilde kullanılması ve özyeterlilik gibi birçok alanda hızlandırıcı bir etki yarattı. Citibank Türkiye olarak, Türkiye’nin yerel tedarikçilerini finansmana erişim yoluyla güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Havacılık, yenilenebilir enerji ve sağlık sektörlerinde yerel tedarikçileri küresel değer zinciriyle entegre ediyoruz

AmCham Türkiye/ABFT Başkan Yardımcısı, General Electric Türkiye Başkanı ve CEO'su Canan Özsoy, “Türkiye'de uzun yıllardır Ar-Ge ve üretim yapıyor, ülke çapında birçok başarılı tedarikçiye güç veriyoruz. Birlikte çalıştığımız şirketler büyümeye ve dünyaya açılmaya devam ediyor. Özellikle havacılık, yenilenebilir enerji ve sağlık sektörlerinde yerel tedarikçileri küresel değer zinciriyle entegre etmekten gurur duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye yabancı yatırımcıların radarında

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi, YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın, “Türkiye, gelişmiş sanayii, kalifiye işgücü, uluslararası standartlarda iş ve yatırım ortamı, bölge pazarlara ve üretim merkezlerine yakınlığı ile uluslararası yatırımcıların radarında yer alıyor. Bugün Türkiye, Boeing'in sanayi ve teknolojide güçlü bir ortağı. Dünya çapında sınırlı sayıdaki Mühendislik ve Teknoloji Merkezlerimizden birini geçtiğimiz yıl Türkiye’de kurduk. Dünyada ilk olarak Türkiye’de uyguladığımız Sanayi Geliştirme Programımız ile Türkiye'deki tedarik zincirimizi büyütmeye ve ülkenin havacılıktaki rekabet gücünü desteklemeye devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz zorlu pandemi döneminde dahi Türkiye’deki tedarik zincirimizin istikrarlı ve güvenilir tedariğini sürdürmesi bizi mutlu etti” dedi.