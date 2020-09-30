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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'nin dış borç stoku belli oldu
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    30.09.2020 - 12:49 | | AA

    Türkiye'nin dış borç stoku belli oldu

    Türkiye'nin 30 Haziran itibarıyla brüt dış borç stoku 421,8 milyar dolar, net dış borç stoku 244,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

    Türkiye'nin dış borç stoku belli oldu

     

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

    Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 421,8 milyar milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 56,8 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 244,4 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 32,9 olarak kayıtlara geçti.

    Hazine garantili dış borç stoku ise 14 milyar dolar oldu.

    Kamu net borç stoku bu dönemde 924,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 20,6 olarak belirlendi.

    AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 1 trilyon 767,6 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 39,4 olarak kaydedildi.

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