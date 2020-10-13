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    13.10.2020 - 07:25 |

    Türkiye'nin en yüksek barajı 2021’de bitiyor

    Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nın yeni yollarının yüzde 80’i tamamlandı. Barajın 2021 yılında devreye alınması bekleniyor.

    Türkiye'nin en yüksek barajı 2021’de bitiyor

    Toplam 275 metrelik baraj gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın inşaatında sona doğru yaklaşıldı. Projeyle göl sahası altında kalacak yolların yerini alacak yeni yolların yapımının yüzde 80'i tamamlandı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kontrol ve koordinasyonu ve Limak İnşaat tarafından yapımı üstlenilen relokasyon yollarının toplam uzunluğu 69.2 kilometreyi buluyor. Üç ayrı güzergâhta yürütülen ve yüzde 80'i tamamlanan yeni yolların Haziran 2021'de tamamlanarak faaliyete geçmesi hedefleniyor.

    Sabah'tan Pınar Çelik'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugüne kadar Artvin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 8 milyar 639 milyon yatırım gerçekleştirdiklerini, 2003'e kadar 22 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 46 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

    YILLIK 250 MİLYON DOLAR KATKI

    Artvin-Erzurum Ayrımı-Oltu-Olur Yolu, Borçka-Artvin Ayrımı-Murgul-Damar Yolu gibi proje tutarı 4 milyar 360 milyon olan 14 karayolu projesinde de çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Karaismailoğlu, Artvin'in doğal güzelliklerini korumak hedefiyle 55 bin 800 metre uzunluğunda 40 adet tünelin neredeyse tamamının tünel kazı ve destekleme işlerini bitirdiklerini kaydetti. Karaismailoğlu, "Projemiz tamamlandığında Yusufeli, Artvin- Erzurum yolu çok daha güvenli olacak. Açılan 40 adet tünel ile artık ağır kış şartlarından etkilenmeyecek ve güzergâhımız her daim açık kalacak" dedi. Proje tamamlandığında milli ekonomiye yıllık 250 milyon dolar katkı sağlayacak. Tamamen Türk mühendisler tarafından yapılan Yusufeli Barajı'nın gövdesine toplam 4 milyon metreküp beton kullanılacak.

     

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