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21.12.2020 - 15:52 | | AA

Türkiye'nin en yüksek barajında gövde yüksekliği 262 metreye ulaştı

Artvin'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 262 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Türkiye'nin en yüksek barajında gövde yüksekliği 262 metreye ulaştı

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 262 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığı ifade edilerek, baraj gövdesine dökülen beton miktarının ise 3 milyon 818 bin 235 metreküp olduğu aktarıldı.

Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi.

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