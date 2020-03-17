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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'nin Otomobili fabrikasının inşaatında 2 bin kişi çalışacak
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    17.03.2020 - 16:33 | | AA

    Türkiye'nin Otomobili fabrikasının inşaatında 2 bin kişi çalışacak

    Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ''Çevresel Etki Değerlendirmesi'' (ÇED) toplantısı gerçekleştirildi.

    Türkiye'nin Otomobili fabrikasının inşaatında 2 bin kişi çalışacak

    Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi, toplantı öncesi yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi, katılımcılara maske dağıtıldı.

    Fabrika ile ilgili sunumun izlenmesiyle başlayan toplantıda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Müdür Yardımcısı Selçuk Yalçın, Şube Müdürü Ahmet Çakmak, mühendisler Ergin Demiral ve Mehmet Yıldırım ile ÇED çalışmasını yapan firmanın yetkilisi Mehmet Battal tarafından bilgiler aktarıldı.

    Sunumda, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunca (TOGG) yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı, 2032 yılına kadar da fabrikada 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

    Fabrikanın kurulacağı 1 milyon 201 bin 687 metrekarelik arazinin irtifak hakkının 49 yıllığına TOGG'a devredildiği vurgulanan sunumda, inşaat aşamasında kazı alanından 200 bin metreküp hafriyat çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

    Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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