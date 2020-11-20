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20.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’ye güven imzası

Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini yeniledi

Türkiye’ye güven imzası

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli 267.5 milyon dolar ve 312 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması 18 ülkeden 30 bankanın katılımıyla imzalandı. Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Libor yüzde 2.50 ve Euribor yüzde 2.25 olarak gerçekleşti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “2020 yılının ilk çeyreğinden bu yana tüm dünya ile beraber ülkemizi de etkisi altına alan pandemi döneminde reel sektörün likidite ihtiyacını karşılamak ve şirketlerin dış ticaretini finanse etmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten, güçlü bilançosu ve yüksek yabancı para likiditesi ile bankamız, yenilediği sendikasyon kredisi ile dış ticaretin finansmanına katkı sağlamaya ve ülkemizdeki şirketlere uluslararası rekabette destek sunmaya devam edecek” dedi.

Piyasa yapıcı bankalar aynı


Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak - Aralık 2021 döneminde 11 bankanın Piyasa Yapıcı (PY) olarak faaliyet göstereceğini açıkladı.

Hazine’den yapılan açıklamaya göre 2021 için PY bankalar Akbank, Denizbank, HSBC, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası olarak belirlendi. Aynı bankalar bu yıl da PY olarak faaliyet göstermişti.

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