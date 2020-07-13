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    HaberlerEkonomi Haberleri Türksat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
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    13.07.2020 - 16:50 | | AA

    Türksat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

    Türksat AŞ, 15 Temmuz darbe girişiminde şirkete yönelik saldırıda şehit olan Ahmet Özsoy ve Ali Karslı anısına anma programı düzenleyecek.

    Türksat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

    Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak.

    "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şirketin Gölbaşı Yerleşkesi'nde, Özsoy ve Karslı ile tüm şehit ve gaziler için gerçekleştirilecek anma programı, Türksat'ın kanallarından canlı yayınlanacak.

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