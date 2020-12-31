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31.12.2020 - 15:18 | | AA

Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamullerinin üretim, işlenmesi ile iç ve dış ticaretine yönelik usul ve esaslarda düzenlemeye gitti.

Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi

Bakanlık tarafından hazırlanan "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği Bakanlıkça belirlenen yerlerde tütün kooperatiflerince kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisleri için, tam ve yeni teknoloji ile kullanılmamış makine şartının aranmaması, tesis yerlerinin, konut alanı, ticaret alanı ve tarım alanları dışında kurulabilmesi, tesislerin 1000 metrekare yerine en az 750 metrekare kapalı alanla kurulabilmesi ve alınan hizmet bedellerinin kooperatifler için 1/10 oranında uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Tütün üretimi, işlenmesi, iç ve dış ticaretiyle ilgili düzenleme

Tütün üretimi, işlenmesi, iç ve dış ticaretiyle ilgili usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikle ise tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği merkezler belirlendi.

Bu kapsamda ayrıca, tütün tohumu ithalatında mülga TAPDK ve Bakanlığa ayrı ayrı görev verilmesi nedeniyle Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün de görüşleri alınarak tütün tohumu ithalatı yeniden düzenlendi. Tütün işleme tesislerinin ihraç etmesi kaydıyla "dahilde işleme izni" kapsamında tütün ithalatı yapmasına izin verilmesi hususunda ve yaşanan sıkıntılar da dikkate alınarak tütünlerin depolanması ve taşınmasında düzenlemeye gidildi.

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