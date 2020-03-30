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    HaberlerEkonomi Haberleri TZOB'dan çiftçiler için Kovid-19 çağrısı
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    30.03.2020 - 13:23 | | AA

    TZOB'dan çiftçiler için Kovid-19 çağrısı

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edilen dönemde üretimin aksamaması için çiftçilerin sağlığının güvence altına alınması gerektiğini bildirdi.

    TZOB'dan çiftçiler için Kovid-19 çağrısı

    Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kesimlere "Evde kal" çağrısı yapılırken çiftçilerin çalışmak zorunda olduğunu belirtti.

    Çiftçilerin de herkes gibi endişeli olduğunu ancak ülkenin gıda ihtiyacını karşılamak için evlerinden çıkmak, tarlaya gitmek durumunda olduklarına işaret eden Bayraktar, "Salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte gıdaya erişimde sıkıntı yaşamıyorsak çiftçilerimizin gösterdiği fedakarlık sayesindedir. Biz senin için tarladayız sen evde kal Türkiye'm. Üretimin aksamaması için çiftçilerimizin sağlığı güvence altına alınmalı, acil çözüm bekleyen sorunları çözüme kavuşturulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

    Bayraktar, Kovid-19 salgınıyla mücadele edilirken yeterli ve kaliteli gıdaya ulaşmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Diğer ülkelerden gelen, marketlerin yağmalandığı, insanların gıda stoku yapmak için yarıştığı görüntüler tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Henüz kontrol altına alınamayan bu salgının etkisini devam ettirmesi durumunda küresel çapta bir gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalabiliriz. Gıda güvencemizi korumak istiyorsak üreticilerimize daha fazla destek vermek, tarımsal üretimimizi artırmak zorundayız. Çiftçilerimiz üretemezse gıdaya erişemeyiz, bedenimizi virüslere karşı savaşta güçsüz bırakırız."

    Bu dönemde market, pazar ve manavlarda her türlü gıdanın bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, "Hepimiz, risk alarak evinden çıkan ve üretmeye devam eden çiftçilerimize borçluyuz." ifadesini kullandı.

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