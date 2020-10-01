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    HaberlerEkonomi Haberleri TZOB'dan zeytin üreticisine destek talebi
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    01.10.2020 - 12:21 | | AA

    TZOB'dan zeytin üreticisine destek talebi

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, sofralık zeytinde hasat zamanının geldiğini belirterek, "Doğal afetlerin etkisiyle zor bir üretim dönemi geçiren üreticilerimiz, emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir fiyat beklemektedir" ifadelerini kullandı.

    TZOB'dan zeytin üreticisine destek talebi

    Bayraktar, yazılı açıklamasında, zeytinin, beslenme ve sağlık üzerindeki etkileri, döviz getirisi, istihdama olan katkısı bakımından ülkede yürütülen önemli tarımsal faaliyetlerden biri olduğuna dikkati çekti.

    Üreticilerin, artan girdi fiyatları, döviz kurunda yükseliş, salgına bağlı yaşanan pazarlama sorunları gibi nedenlerle zor bir dönem geçirdiklerini aktaran Bayraktar, yaşanan kalite kaybı nedeniyle yağlığa ayrılacak zeytin miktarının da artabileceğinin altını çizdi.

    Bu şartlar altında üreticilerin Marmarabirlik'ten açıklanacak fiyatı beklediklerini belirten Bayraktar, "Doğal afetlerin etkisiyle zor bir üretim dönemi geçiren üreticilerimiz, emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir fiyat beklemektedir. Bu zor süreçte Marmarabirlik'in her zamankinden daha fazla üreticilerimizin yanında olmasını, üreticilerimizin uğradığı kaybı telafi etmeye yönelik fiyat açıklamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Bayraktar, üretici mağduriyetinin giderilmesi açısından bankalara olan borçların uzun vadeli yapılandırılması gerektiğine işaret ederek, doğal afetlerden zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının, "sadece hasar oranı kadarki kısmının değil, tamamının ertelenmesini" istedi.

    Sofralık zeytinde verilen prim desteğinin de artırılmasını talep eden Bayraktar, "Üreticilerimizin üzerindeki girdi yükü hafifletilmeli, hastalık ve zararlılarla etkin mücadele edilmelidir. Her ne ad altında olursa olsun, ithalata izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

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