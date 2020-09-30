Ücretsiz internet devam edecek

Karaismailoğlu, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sabit abonelerin internet kullanımı yüzde 51, mobil abonelerin yüzde 56 arttı” dedi. Karaismailoğlu, “Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz” dedi.

Son 6 ayda, ‘Kovid’ konulu, zararlı yazılım ve oltalama türündeki siber tehditlere dikkat çeken Karaismailoğlu, “Kovid-19 ile alakalı 42 adet zararlı yazılım tespiti, 420 komuta kontrol merkezinin engellenmesi, 71 sahte video konferans uygulamasının tespiti ve engellenmesi, uzaktan yönetim servisleri ve ara yüzleri ile ilgili toplamda 5 bin 879 zafiyetin tespiti ve kapattırılması, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir” bilgisini verdi.

Yollarda fiber haberleşme

AUS Strateji Belgesi ile bölünmüş yollar ve otoyollarda fiber haberleşme altyapısı kurulacağını anlatan Karaismailoğlu, “Şehirlerimizde otopark problemlerinin çözümlenmesi amacıyla akıllı otopark projelerini geliştireceğiz. Toplu taşımanın daha konforlu hale getirilmesi için yolcu bilgilendirme sistemleri kuracağız” dedi. Karaismailoğlu, raylı sistemlere yeşil enerji, hava taksi ve benzeri araçlara yönelik mevzuat düzenlemeleri, blok zincir teknolojilerinin kullanımı, ulaşımda entegrasyonun sağlanmasının hedefler arasında bulunduğunu kaydetti.