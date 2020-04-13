Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? 1170 TL maaş desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

1170 TL maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 1170 TL maaş desteği sağlanacağını açıkladı. Bakan Albayrak’ın açıklamasından sonra ise şartlar araştırılmaya başlandı. Peki ücretsiz izin maaş desteği şartları nedir?

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin maaş desteği başvurularının nasıl yapılacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklandığı zaman detaylar haberimizde olacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?

3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de bu destekten yararlanabilecek.