Ücretsiz izin maaş desteği şartları - Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar, ücretsiz izin maaş desteği hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Ücretsiz izin maaş desteği başvuru işlemlerinin başladığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin açıldığını duyurdu. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar ise arayışa koyuldu. Peki Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabilirler.” dedi.

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusunu çalışanlar değil, işverenler yapacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin maaş desteği 1170 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkan vatandaşlar, ücretsiz izin maaş desteğinden yararlanacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ücretsiz izin maaş desteği ilk etapta 3 ay boyunca aylık şeklinde verilecek. Fakat daha sonradan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.