Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama! Ücretsiz izin maaşı 1170 TL ne zaman yatacak, kimler alabilir?

Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Corona virüs nedeniyle bazı iş yerlerinde çalışanlar ücretsiz izine çıkarıldı. 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği ile ilgi ayrıntılar belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin yapılacağı tarih ile ilgili geöçtiğimiz günlerde açıklama gerçekleştirmişti.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

22 Nisan’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." dedi.

Ücretsiz izin maaş desteği 8 Mayıs'ta yatırılmaya başlayacak.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR, BAŞVURU NEREDEN GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabilirler.” dedi. Ücretsiz izin maaş desteği başvurusunu çalışanlar değil, işverenler yapacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY VERİLECEK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." dedi.