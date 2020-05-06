BİST98.9420.21EURO7.771.32USD7.181.53ALTIN390.370.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama! Ücretsiz izin maaşı 1170 TL ne zaman yatacak, kimler alabilir?
    ABONE OL
    06.05.2020 - 16:52 |

    Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama! Ücretsiz izin maaşı 1170 TL ne zaman yatacak, kimler alabilir?

    Ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemlerin ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Peki ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği sorgulaması nasıl yapılır?

    Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama! Ücretsiz izin maaşı 1170 TL ne zaman yatacak, kimler alabilir?

    Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Corona virüs nedeniyle bazı iş yerlerinde çalışanlar ücretsiz izine çıkarıldı. 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği ile ilgi ayrıntılar belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin yapılacağı tarih ile ilgili geöçtiğimiz günlerde açıklama gerçekleştirmişti.

    ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    22 Nisan’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." dedi.

    Ücretsiz izin maaş desteği 8 Mayıs'ta yatırılmaya başlayacak.

     

    ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR, BAŞVURU NEREDEN GERÇEKLEŞTİRİLİR?  

     

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabilirler.” dedi. Ücretsiz izin maaş desteği başvurusunu çalışanlar değil, işverenler yapacak.

    ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    ÜCRETSİZ ÜCRETSİZ MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY VERİLECEK?

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." dedi.

    Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 6 bin aracın giriş yaptığı bildirildiMuğla'nın Bodrum ilçesine, seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yaklaşık 6 bin aracın girdiği, ilçe trafiğinde yüzde 25 oranında artış yaşandığı öğrenildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, İş Bankası çalışma saatleri

    Bankalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, İş Bankası çalışma saatleri

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Avcılar'da polisi gören 'torbacı' 3 araca çarparak kaçtı

    Avcılar'da polisi gören 'torbacı' 3 araca çarparak kaçtı

    Sıradaki Haber