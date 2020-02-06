Üçüncü çeyrekte 3.1 milyar TL gelir

Abone sayısı 23.4 milyon oldu. Sabit genişbant abone sayısı 12 ayda 159 bin net abone artışı ile 1 milyonu aştı. Vodafone Türkiye abonelerinin kişi başı aylık mobil internet kullanımı 6 GB’a yaklaştı. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Tüm kanallarda tek bir odağımız var, o da dijitalleşme. Dijital müşteri sayımız 13.4 milyonu aştı. Müşterilerimizin aylık toplam dijital etkileşimi 472 milyon. ‘Önce dijital’ düşünerek herkes için çözüm olacak bir gelecek için çalışıyoruz. Müşteri odaklı gelişme ve büyümemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.