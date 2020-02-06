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    HaberlerEkonomi Haberleri Üçüncü çeyrekte 3.1 milyar TL gelir
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    06.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Üçüncü çeyrekte 3.1 milyar TL gelir

    Vodafone Türkiye, büyümesini 2019-20 mali yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdüğünü açıkladı. Ekim-Aralık 2019 dönemini kapsayan 3. çeyrekte, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 artırdı. Firmanın  servis gelirleri 3.1 milyar TL’ye ulaştı.

    Üçüncü çeyrekte 3.1 milyar TL gelir

     

    Abone sayısı 23.4 milyon oldu. Sabit genişbant abone sayısı 12 ayda 159 bin net abone artışı ile 1 milyonu aştı. Vodafone Türkiye abonelerinin kişi başı aylık mobil internet kullanımı 6 GB’a yaklaştı. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Tüm kanallarda tek bir odağımız var, o da dijitalleşme. Dijital müşteri sayımız 13.4 milyonu aştı. Müşterilerimizin aylık toplam dijital etkileşimi 472 milyon. ‘Önce dijital’ düşünerek herkes için çözüm olacak bir  gelecek için çalışıyoruz. Müşteri odaklı gelişme ve büyümemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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