03.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Unutkan mudiye kolaylık geldi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine yeni tip koronavirüs süreci nedeniyle kolaylık sağladı.
BDDK’nın Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararı ile 10 yıldır işlem görmeyen hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarih 3 ay uzatıldı.
15 Eylül’e uzadı
2009 yılından itibaren hareket görmeyen, zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap ya da hak sahipleri için son başvuru tarihi 15 Haziran’dan 15 Eylül’e ertelendi.
Bu süre sonunda hesap sahipleri veya mirasçıları tarafından aranmayan tutarlar ise 30 Eylül’e kadar TMSF’ye devredilebilecek.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.