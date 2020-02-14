Üretim arttı, piyasa canlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, yılın son ayında tüm oklar, güçlü bir şekilde yukarıya doğru! Sanayi üretimi artışı 21 ayın en yükseğine çıktı. Sanayi, ticaret, inşaat ve hizmetler sektörlerinde toplam ciro yüzde 21 artış kaydetti. Perakende satış hacmi de yüzde 11 arttı.



‘Büyümeye odaklandık’



Ekonomistler, aralık ayında sanayi üretiminin yüzde 7.2 artacağını tahmin ediyordu. Açıklanan oranın, yüzde 8.6 ile beklentiyi aşmış olması, sanayi üretiminin büyümeye desteğinin daha fazla olacağı yorumlarına yol açtı. Nitekim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuyla ilgili açıklamasında ‘büyüme’ vurgusu yaptı. Varank, Twitter’dan sanayi üretim verilerini değerlendirdi. “Aralıkta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8.6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı” bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:



“Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz. Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi.”



‘Adımlarımız meyve veriyor’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretim verisini, Twitter mesajıyla değerlendirdi. Albayrak şunları kaydetti:

“Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8.6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz.”





‘Destekler üretim olarak dönüyor’

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi üretimindeki artışta, son bir yıldaki dengelenmeye paralel olarak enflasyonist baskılardaki geri çekilme, faizlerdeki düşüş ve kredilerdeki ivmelenin yarattığı iç talepteki canlılığın belirleyici olduğunu söyledi. Üretimde artışın devam edeceğini öngören Bahçıvan, “Ocak ayında İSO Türkiye İmalat PMI endeksi 51.3 ile son 22 aylık dönemde ilk kez 50.0 eşiğini geçti. Yeni sipariş endeksi 2018 Mart’tan beri en yüksek seviyeye ulaştı. İSO İhracat İklim Endeksi’ndeki son beş ayın en yüksek seviyesi olan 5.1 rakamı da olumlu hareketlenmenin bir başka işareti. Sanayiye verilen destek üretime, istihdama ve ekonomik dengelenmenin kalıcılaşmasına verilen destektir, boşa gitmemektedir” dedi.