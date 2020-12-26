'Üretim, tüketim ve yatırımda toparlanma ve güçlü ivme'

Daha önceki dönemde sıkça başvurulan araçlardan olan faiz koridoru ve geç likidite penceresinin amacı dışında kullanılmayacağını belirten Ağbal, “TCMB’nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır. TCMB, kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaktır” dedi.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na yaptığı sunumda, Türkiye’nin 3’üncü çeyrek büyüme performansının gelişmekte olan ülkeler içinde en ön sıralarda olduğunu belirtti.



Büyümenin büyük ölçüde yurtiçi talebinden kaynaklandığına dikkat çeken Ağbal, kredi ivmesinin desteğiyle ertelenmiş talebin hızla devreye girdiğini ve özel tüketim harcamaları ile yatırım harcamalarının hızlı bir şekilde arttığını söyledi.



Ağbal, “4. çeyrekte de ekonominin üretim, tüketim ve yatırım tarafında toparlanma ve güçlü ivme devam etmektedir” diye konuştu.



İyileşme sürüyor



İmalat sanayisindeki iyileşmenin devam ettiğini belirten Ağbal, perakende satışların salgın öncesi eğilimin belirgin şekilde üzerinde olduğunu belirtti.

Ağbal, istihdam imkanlarının kademeli olarak arttığını da kaydetti. Enflasyondaki artışta temel mallar ve gıda kalemlerinin belirleyici olduğunu ifade eden Ağbal, 2021’de sıkı para politikasının devam edeceğini, sıkılığın, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.



Dijital paraya 2021’de deneme



Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi için “Ben yüzde 5’e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2’de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz” ifadelerini kullandı.



‘Kimse zorlayamaz’



Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Merkez Bankası kanununun 4. maddesine atıfta bulunan Ağbal, “Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır” dedi.



Bugüne kadar hesabını veremeyeceği hiçbir işin içinde olmadığının altını çizen Ağbal, şöyle devam etti:



“Şeffaflık vurgumuzun arkasında yatan husus budur. Hesabını veremeyeceğim, şeffaf olarak da paylaşamayacağım hiçbir işin içinde olmadım. Hiç kimse de beni buna zorlayamaz. Kimse zorlarsa da zorlasın karşılığını alamaz. Siyasete girdik Bayburt’un köyüne gittik, insanlarla oturduk, Londra’ya gittik yabancı yatırımcı toplantılarına katıldık. Hiçbir yerde olduğumuzdan farklı olmadık.”



Ağbal, dijital para konusunda başlatılan bir Ar-Ge projesi olduğunu da belirterek, “Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021’in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz” dedi.