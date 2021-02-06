Vergi Borcu Sorgulama: Gib İle E-Devlet Üzerinden Şirket Vergi Borçları Sorgulama Ve Ödeme İşlemleri

Gelir İdaresi Başkanlığı ve e-devlet sistemi TC vatandaşlarının mevcut vergilerini sorgulama ve ödeme işlemlerinde son derece kolaylık sağlayan sistemler geliştirmiş durumdadırlar.



Vergi Borcu Nasıl Sorgulanır?



Vergi borcunu internet üzerinden sorgulama için kullanıcılar 2 farklı yöntem tercihe edebilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) resmi internet sitesinden ve e-devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapan herkes vergi borcu sorgulama işlemlerini kısa sürede gerçekleştirebilir.



Kullanıcıların, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden vergi borcu sorgulama işlemi yapmak için; sisteme TC kimlik numarası veya kullanıcı bilgisiyle giriş yapmaları gerekmektedir. Açılan sayfada "Borç Sorgulama ve Ödeme" başlığından kimlik bilgilerini doğrulayıp gerekli boşlukları doldurduktan sonra isteyen herkes vergi sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. GİB'in geliştirdiği mobil uygulama üzerinden de aynı işlemler yapılabilmektedir.



E-devlet sistemi üzerinden vergi borcu sorgulama işlemi yapmak için; e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına "vergi borcu sorgulama" ibaresine girmek gerekmektedir. Sisteme giriş yapan kullanıcılar bu aramayı yaptıktan sonra üzerlerine kayıtlı olan bütün vergi, borç ve harç bilgilerine ulaşabilirler.



İnternette Vergi Borcu Nasıl Ödenir?



Vergi borçları artık internet üzerinden GİB veya e-devlet sistemlerine giriş sağlayarak ödenebilmektedir. Kullanıcıların vergi borcu sorgulama işlemlerini gerçekleştirdikten sonra her iki sistem üzerinden de kayıtlı borçlarını ödemeleri son derece kolay bir işlemdir. Vergi borçları banka kartı, kredi kartı veya banka hesaplarından havale yöntemiyle ödenebilen ve istenirse yapılandırmaya tabii tutulan meblağlardır.