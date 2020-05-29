BİST105.3600.00EURO7.560.20USD6.810.12ALTIN376.591.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Veri sızıntısına yerli ‘Bariyer’
    ABONE OL
    29.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Veri sızıntısına yerli ‘Bariyer’

    Yerli siber güvenlik çözümü HAVELSAN Bariyer, ulusal ve uluslararası güvenlik ve uygunluk sertifikasyon süreçlerini tamamladı.

    Veri sızıntısına yerli ‘Bariyer’

    Veri sızıntısı önleme yazılımları alanında Türkiye'de ilk kez Uluslararası Ortak Kriterler kapsamında yüksek güvenlik seviyesi niteliğindeki 'EAL 4 Sertifikası'nı geçen yıl alan siber güvenlik ürünü HAVELSAN Bariyer, alanında TRTEST Ürün Uygunluk Sertifikası'nı kazanan ilk ürün olmayı da başardı.

    Yerli, milli

    HAVELSAN Bariyer, gönderilen e-posta içeriklerinin takip edilmesi ve engellenmesi ile ziyaret edilen web sitelerinin takip edilmesi ve engellenmesinin yanı sıra, USB veri taşıma cihazları, USB tak çalıştır cihazlar (Plug and Play) ve akıllı telefonlara kurum verilerinin aktarılmasını engelleme ya da aktarılmasına izin verme seçeneklerini de içinde barındırıyor.

    HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, HAVELSAN Bariyer'in hem uluslararası hem de ulusal güvenlik ve uygunluk sertifikasyon süreçlerini tamamlayan Türkiye'deki ilk veri sızıntısı önleme ürünü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    "Parmak izi teknolojisini de içinde barındıran HAVELSAN Bariyer, kurumsal verilerin korunması, belirlenen engelleme kurallarına uygun olarak kullanılması, kurum dışına izinsiz çıkmasının veya sızdırılmasının önlenmesi amacıyla geliştirilmiş Türkiye'nin ilk yerli ve milli DLP-veri sızıntısı önleme ürünü.
    Başta Türk Silahlı Kuvvetleri'miz olmak üzere, kritik kurumlarımızın veri güvenliğinin sağlanması için en ideal ürünü ortaya çıkardık."

    YSK kullanıyor

    Veri sızıntısı önleme ürünü HAVELSAN Bariyer’in nisan ayında Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) kurulduğu bilgisini veren Atalay, “Ülkemizde seçim işlerinden ve seçimlerin güvenliğinden sorumlu olan en üst düzey kurumumuz YSK’nin HAVELSAN Bariyer’i kullanmaya başlaması, diğer kurumlarımız için de önemli bir referans teşkil edecek” dedi.

    İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'İyilik genlerinde var, ona umut ol'

    'İyilik genlerinde var, ona umut ol'

    Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

    Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

    Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

    Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

    LGS yapılacak okul sayısı 5 kat arttı

    LGS yapılacak okul sayısı 5 kat arttı

    Sıradaki Haber