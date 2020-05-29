Veri sızıntısına yerli ‘Bariyer’

Veri sızıntısı önleme yazılımları alanında Türkiye'de ilk kez Uluslararası Ortak Kriterler kapsamında yüksek güvenlik seviyesi niteliğindeki 'EAL 4 Sertifikası'nı geçen yıl alan siber güvenlik ürünü HAVELSAN Bariyer, alanında TRTEST Ürün Uygunluk Sertifikası'nı kazanan ilk ürün olmayı da başardı.



Yerli, milli



HAVELSAN Bariyer, gönderilen e-posta içeriklerinin takip edilmesi ve engellenmesi ile ziyaret edilen web sitelerinin takip edilmesi ve engellenmesinin yanı sıra, USB veri taşıma cihazları, USB tak çalıştır cihazlar (Plug and Play) ve akıllı telefonlara kurum verilerinin aktarılmasını engelleme ya da aktarılmasına izin verme seçeneklerini de içinde barındırıyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, HAVELSAN Bariyer'in hem uluslararası hem de ulusal güvenlik ve uygunluk sertifikasyon süreçlerini tamamlayan Türkiye'deki ilk veri sızıntısı önleme ürünü olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Parmak izi teknolojisini de içinde barındıran HAVELSAN Bariyer, kurumsal verilerin korunması, belirlenen engelleme kurallarına uygun olarak kullanılması, kurum dışına izinsiz çıkmasının veya sızdırılmasının önlenmesi amacıyla geliştirilmiş Türkiye'nin ilk yerli ve milli DLP-veri sızıntısı önleme ürünü.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri'miz olmak üzere, kritik kurumlarımızın veri güvenliğinin sağlanması için en ideal ürünü ortaya çıkardık."



YSK kullanıyor



Veri sızıntısı önleme ürünü HAVELSAN Bariyer’in nisan ayında Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) kurulduğu bilgisini veren Atalay, “Ülkemizde seçim işlerinden ve seçimlerin güvenliğinden sorumlu olan en üst düzey kurumumuz YSK’nin HAVELSAN Bariyer’i kullanmaya başlaması, diğer kurumlarımız için de önemli bir referans teşkil edecek” dedi.