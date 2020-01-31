Virüs iptalleri sürüyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, virüsün yayılmaması amacıyla Rusya’nın Çin’le sınırının kapatılması gerektiğini belirtti. Diğer hava yoları yanına Lion Air ve Seoul Air şirketleri Çin’e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı. İsrail hava yolları El Al da, Çin’in başkenti Pekin’e tüm uçuşlarını durdurdu.



THY seferleri azaltıyor

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, ‘koronavirüs’ nedeniyle Çin uçuşlarında bir süredir belirgin bir düşüş görüldüğünü ve bu nedenle 5 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında planlı uçuşlarda sefer sayısının azaltılacağını duyurdu.



Üstün, “Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat-29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir” ifadelerini kullandı. Belçika’daki seyahat acenteleri Çin’e yapılacak turları iptal etti. Belçika Seyahat Acentaları Birliği Çin’e olan tüm seyahat paketlerinin iptal edilmesi kararı alındığını açıkladı.



İkea mağaza kapattı



İsveçli İkea çalışanları ve müşterilerini korumak için Çin’deki bütün mağazalarını kapatacağını açıkladı. İkea, 30 Ocak’tan itibaren mağazalarının kapalı olacağını bildirdi. İnternet devi Google da koronavirüsü salgını nedeniyle geçici olarak Çin’deki ofislerini kapatacağını duyurdu.



Türk madenci vazgeçmedi



Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ise, Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın koronavirüs nedeniyle ertelenmesine ilişkin, “Türk madencilik sektörünü ayakta tutan Çin Halk Cumhuriyeti ile bugüne kadar nasıl ticaret yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde ticaret yapmaya devam edeceğiz” dedi.