BİST91.5280EURO7,080,28USD6,400,05ALTIN334,60-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Volkswagen açıkladı! 4 gün daha uzattı
    ABONE OL
    27.03.2020 - 08:02 |

    Volkswagen açıkladı! 4 gün daha uzattı

    Volkswagen üretimi durdurma kararını 4 gün daha uzattı.

    Volkswagen açıkladı! 4 gün daha uzattı

    Dünyanın en büyük araç üreticisi olan Volkswagen, Almanya'daki fabrikalarında üretimi durdurma süresini uzattı.

    Audi, Porsche, Seat, Skoda, Ducati, Lomborghini, Bentley markaları ile de üretim yapan Volkswagen, zayıf talep ve tedarik zincirlerinde aksama nedeniyle Almanya'daki tüm Volkswagen binek araç, ticari araç ve araç parçaları fabrikalarında üretimin 4 gün daha, 9 Nisan'a kadar duracağını açıkladı.

    Volkswagen ayrıca, 80 bin çalışanı için çalışma saatlerini azaltmak üzere bir hükümet programına başvuruda bulunduğunu da duyurdu.

      KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 'Can kaybı 75 oldu, toplam vaka sayısı da 3.629'a yükseldi'

      Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 'Can kaybı 75 oldu, toplam vaka sayısı da 3.629'a yükseldi'

      Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

      Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

      İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

      İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

      Cuma mesajları 2020 yeni resimli | En özel, anlamlı Cuma mesajı tercihleri

      Cuma mesajları 2020 yeni resimli | En özel, anlamlı Cuma mesajı tercihleri

      Sıradaki Haber