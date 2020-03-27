27.03.2020 - 08:02 |
Volkswagen açıkladı! 4 gün daha uzattı
Volkswagen üretimi durdurma kararını 4 gün daha uzattı.
Dünyanın en büyük araç üreticisi olan Volkswagen, Almanya'daki fabrikalarında üretimi durdurma süresini uzattı.
Audi, Porsche, Seat, Skoda, Ducati, Lomborghini, Bentley markaları ile de üretim yapan Volkswagen, zayıf talep ve tedarik zincirlerinde aksama nedeniyle Almanya'daki tüm Volkswagen binek araç, ticari araç ve araç parçaları fabrikalarında üretimin 4 gün daha, 9 Nisan'a kadar duracağını açıkladı.
Volkswagen ayrıca, 80 bin çalışanı için çalışma saatlerini azaltmak üzere bir hükümet programına başvuruda bulunduğunu da duyurdu.
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