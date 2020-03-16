Yabancıya konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü

Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan ve şubat ayında da bunu devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk iki ayda 7 bin 912 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-şubat döneminde 6 bin 489 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 21,9'luk artışa işaret etti. Şubat ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artış göstererek 3 bin 321'den 4 bin 5'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sırayı koruyor. Geçen şubat ayında İstanbul'dan 1.440 konut satın alan yabancılar, yeni yılın şubat ayında 1.987 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, şubatta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 40 artış kaydetti.

Antalya, satılan 805 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 265 konutla Ankara, 131 konutla Yalova ve 115 konutla Bursa takip etti.

En çok konutu İranlılar aldı

Yılın ocak-şubat dönemi incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 862, Antalya'da 1.567, Ankara'da 500, Bursa'da 278 ve Yalova'da 259 konut yabancılara satıldı. Türkiye'den şubatta en fazla konutu 721 adet ile İranlılar aldı. İranlıları 691 konutla Iraklılar, 282 konutla Ruslar, 256 konutla Afganlar ve 141 konutla Ürdünlüler izledi.

Yılın ilk iki ayında ise liderliği 1.430 konutla Iraklılar sürdürdü. Söz konusu dönemde İranlılar 1.399, Ruslar 536, Afganlar 460 ve Yemenliler 273 konutun sahibi oldu.

İranlılar ilk defa Irak'ı geçti

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yabancıların Türkiye'ye ilgisinin tüm konjonktürel yansımalara rağmen artarak devam ettiğini söyledi.

İlk 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yabancılara konut satışında yüzde 21 artış yaşandığını ve 8 bin adede yaklaşıldığını dile getiren Akbal, İranlıların konut talebinde ilk kez Iraklıları geçtiğini vurguladı.

Akbal, "Şubatta İranlılar yaklaşık 720 ev alırken, Iraklılar 690 adette kaldı. Özellikle İstanbul, Antalya, Bursa, Yalova gibi şehirler öne çıkmayı sürdürüyor. Koronavirüsün bu anlamda sektörü nasıl etkileyeceğini tahmin etmek biraz zor ancak yıl toplamında 50 bin adedin bu sene aşılacağı öngörüsünü koruyoruz." dedi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, yabancıya konut satışında ilk 2 ayda olumlu bir hava yakalandığını belirterek, "Beklenmeyen ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona salgını nedeniyle önümüzdeki aylarda yabancıya konut satışında bir yavaşlama söz konusu olabilir." diye konuştu.