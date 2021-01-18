Yapı Kredi’nin tahvil ihracına 6 kat talep

10 yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihraca, ihraç tutarının 6 katından fazla talep gelirken, faiz oranı yüzde 7.875 olarak gerçekleşti. İşleme, dünyanın dört bir yanından, 230’dan fazla yatırımcı katıldı.



‘Uluslararası güven’



Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına 3.2 milyar dolarlık talep geldiğini belirtti.

“Son bir yıldan bu yana Türkiye’den ihraç edilen ilk sermaye işlemine büyük başarıyla imza atmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Erün, şöyle devam etti:



“Küresel çapta daha önce hiç yaşamadığımız kadar zor bir dönemde sağladığımız bu kaynakla, ülkemiz ekonomisine ve Yapı Kredi’ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha tescillemiş olduk.”