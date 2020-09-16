Yeme! İhbar et!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürünü ifşa etti. Çoğunluğu süt ve süt ürünleriyle et ve et ürünleri olmak üzere, alkollü içkiler, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve ürünleri, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri ve takviye edici gıdalarda uygunsuzluk tespit edildi.



Süt ve süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta, et ve et ürünlerinde ise kanatlı eti, sakatat, at eti ve tek tırnaklı eti belirlendi. Alkollü içkilerde “tersiyer butil alkol”, alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi bulunurken, ballarda prolin miktarı yetersiz çıktı, fruktoz tespit edildi. Baharatlar ile bitki, çay ve kahve ürünlerinde boya saptanırken bir bitki çayında da ilaç etken maddesi olduğu belirlendi. Zeytinyağlarında tohum yağları olduğu görüldü, çikolatalar, enerji içeceklerinde ve takviye edici gıdalarda ilaç etken maddesi olduğu saptandı.



Vatandaşlara çağrı



Son yapılan ifşayla beraber, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşın sağlığı söz konusu olunca kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını vurguladı. Pakdemirli şunları kaydetti:



“Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüyoruz.”



Bu kapsamda en etkin denetimcinin vatandaş olduğuna işaret eden Pakdemirli, söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, bakanlıkça yürütülen denetimlerin yanında tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve “Alo 174 Gıda Hattı” başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğuna dikkati çekti. Pakdemirli, “Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla bize ulaşmalarını, şikayetlerini iletmelerini rica ediyorum” dedi.





Peynire bitkisel yağ çaya boya kattılar

Bakanlığın açıkladığı taklit ve tağşişli ürünler listesinde yerel ve küçük çaplı üreticiler ağırlıkta olsa da üretim kapasitesi büyük, ülke çapına dağıtım yapan firmaların da bulunduğu dikkat çekti. Carrefoursa marketleri için ‘Carrefour Filiz Çayı’ markasıyla üretim yapan Karali Çay’ın, ürüne boya karıştırdığı tespit edildi. Balarısı firmasının ‘Balkaşık’ markasıyla üretip zincir marketlerde tüketiciye sunduğu bal da uygunsuz bulundu.



Listede en fazla ürünle yer alan firma, Çeşme Süt ve Tarım Ürünleri oldu. Firmanın ‘Çeşme’ ve ‘Alaçatımmm’ markalı sekiz adet süt ürününe bitkisel yağ karıştırdığı saptandı. Et ve et ürünlerinde uygunsuzluk lideri ise Diyarbakır oldu. Diyarbakır’daki toplam 23 restoran, ciğerci, yemekhane ve kantinde vatandaşa sunulan et ürünlerinde uygunsuzluk saptandı.