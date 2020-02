Yeni pazarlara demir attı

Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan Kıraça Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren Sirena Marine; ödüllü Euphoria ve Azuree yelkenli tekneleri ve kendi yarattığı Sirena Yachts motoryat markası ile Türkiye’den dünyaya açılan küresel bir marka olma yolunda ilerliyor.

Tekne ve motor yatları Avrupa’dan Amerika’ya, Japonya’dan İsveç’e, Dubai’den İspanya’ya kadar dünyanın birçok farklı bölge ve ülkelerindeki deniz tutkunları tarafından tercih edilen Sirena Marine imzaladığı anlaşmayla, Avustralya ve Yeni Zelanda'da; Axopar, Sealine, Greenline, Fjord, Outer Reef ve Vanquish gibi Avrupa’nın önde gelen motoryat markalarına bayilik yapan E-Yachts’ı yetkili bayi olarak tayin etti. Sirena Marine, Rusya pazarındaki müşterilerine ise; Ferretti, Pershing, Itama, Mochi Craft gibi birçok güçlü markanın distribütörlüğünü yapan Premium Yachts ile ulaşacak.

"GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPTIK"

Yaptıkları her iki anlaşmayla bayi ağını genişleterek uluslararası pazarlarda büyümeye devam ettiklerini dile getiren Sirena Marine Ticari Direktörü (CCO) Ali Onger; “Türkiye’den dünyaya açılan küresel bir marka olma hedefi doğrultusunda dünyanın önde gelen şirketleriyle iş ortaklıkları yapıyoruz. İmzaladığımız her iki anlaşmayla Avustralya ve Rusya gibi iki önemli pazara güçlü bir giriş yaptık. Avustralya ve Yeni Zelanda bölgesi için distribütörlük anlaşması imzaladığımız E-Yachts, 2005 yılından bu yana Avustralya'ya getirdiği yenilikçi tekneler ve lüks motor yatların yanı sıra sunduğu benzersiz hizmet ve danışmanlık ile sektöründeki lider kimliğini her geçen gün daha da pekiştiriyor.