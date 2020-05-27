BİST103.0240.00EURO7.410.28USD6.740.31ALTIN369.96-2.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Yenilenebilir enerji bayramı yaptık
    ABONE OL
    27.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yenilenebilir enerji bayramı yaptık

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 24 Mayıs’ta üretilen elektriğin yüzde 90’ının yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi.

    Yenilenebilir enerji bayramı yaptık

    Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu oranla günlük elektrik üretiminde yeni bir rekora daha imza attıklarını kaydetti. Paylaşımında “Milli enerjimiz yenilenmeye devam ediyor” ifadelerini kullanan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

    “24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık. Toplam elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji oranları, hidrolik yüzde 43.7 yerli kömür yüzde 16.5, rüzgar enerjisi yüzde 14.5, güneş enerjisi yüzde 7.2, jeotermal enerji yüzde 5.3, biyokütle yüzde 2.6 ve diğer temiz kaynaklardan yüzde 0.2 oldu.”

    Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi ile ilgili şu Tweet’i paylaştı: “Gemimiz İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıldönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek.”

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    15 - 20 yaş ne zaman çıkacak? 15 - 20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, izin günleri ne zaman?

    15 - 20 yaş ne zaman çıkacak? 15 - 20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, izin günleri ne zaman?

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

    'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

    'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

    Samsun'da lüks araç denize uçtu! Balıkçılar imdatlarına yetişti

    Samsun'da lüks araç denize uçtu! Balıkçılar imdatlarına yetişti

    Sıradaki Haber