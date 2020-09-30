YEP'te yer aldı! Artık kalıcı olacak...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. Yeni Ekonomi Programı ile gelecek üç yıla ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyuruldu.

YEP'te yer alan turizm ile ilgili bölüm de Türkiye açısından kritik önemde. Programda Türkiye'nin gelirlerinde ön sıralarda yer alan turizmle ilgili politika ve tedbirler dikkat çekiyor.

Hatırlanacağı üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan “Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" artık “Güvenli Turizm Belgelendirme Programı" ismiyle koronavirüs sürecinde otellerde, restoranlarda, kafeler ve turist taşımacılığı yapan otobüslerde sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına yönelik turist ve müşterilerin güvenli tatil ve hizmet almalarını amaçlıyor.

Belge, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, yapılan başvurular üzerine yapılan denetimler sonucunda veriliyor.

Bakan Albayrak'ın dün açıkladığı YEP'te de koronavirüs salgını sonrası normalleşme döneminde uygulanmak üzere başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın sürekli ve kalıcı hale getirileceği vurgulandı.

İşte YEP'te yer alan o maddeler:

Kovid-19 salgını sonrası normalleşme döneminde uygulanmak üzere başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sürekli ve kalıcı hale getirilecek, sektörün öncelikleri doğrultusunda tanıtım, pazarlama ve sektörün hizmet kalitesini artırıcı faaliyetler ve turizm yatırımları desteklenmeye devam edilecek.

Kovid-19 salgını sonrası dönemde birçok ülkede açığa çıkan sağlık sektöründeki zafiyetleri fırsata çevirmek amacıyla ülkemizdeki sağlık turizmi potansiyeline yönelik projeler hayata geçirilecek ve bu kapsamda özellikle ileri yaş turizmi ile termal turizme yönelik tanıtım stratejileri geliştirilecekt.

Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla yeni destinasyonlar belirlenecek; gastronomi, festival, kültür, eko turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm ürünleri zenginleştirilerek 2023 Turizm Master Planı hayata geçirilecek.

Hedef pazarlardaki üst segment ziyaretçi kitlesine yönelik odaklı ve özelleştirilmiş pazarlama ve tanıtım stratejileri uygulanacak.

Ülkemizdeki önemli turistik destinasyonların tanınırlığını artırmak amacıyla dijital medyanın gücünden yararlanılacak.

Teknoloji destekli ziyaretçi deneyimini artırıcı projeler hayata geçirilecek, sanal müze, sergi ve dijital fuar organizasyonları ile dijital turizm çeşitliliği geliştirilecek.

İllerdeki otel kapasitelerinin maksimum oranda kullanılmasını ve geceleme sürelerinin artırılmasını sağlamak üzere; kültür, sanat, eğlence, festival, kongre ve seminerler, spor, macera, doğa, alışveriş gibi birden fazla turizm faaliyetlerini aynı anda içeren, ürün çeşitliliği sunan bütüncül olarak planlanmış turizm destinasyonları oluşturulacak.

Ana kaynak pazarımız olan ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik bölgelerimize doğrudan tarifeli ve charter uçuş seferlerinin başlatılmasına ve sürdürülmesine yönelik uluslararası havayolu şirketleri ile tur operatörlerine pazarlama faaliyetlerinde destekte bulunulacak.

Ülkemizdeki kültür varlıkları ile ilgili farkındalığın artırılması ve bu alanda turizm potansiyelinin oluşturulması sağlanarak kültür turizmi geliştirilecek.

Turizme nitelikli insan kaynağı kazandırılması amacıyla eğitim alanında işbirliği protokolleri yapılarak nitelikli personel sayısı artırılacak.

Kültür ve sanat endüstrileri güçlendirilerek ülkemiz önemli bir film çekim merkezi ve dizi/film ihracatçısı haline getirilecek.