Yerli kömürde üretime 100 milyon TL destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl verilen destekler 100 milyon lirayı buldu. Yerli kömür üreticilerine 2016’da başlayan üretici destekleri salgın sürecinde de artarak devam ediyor. Son üç yılda 27 farklı üreticinin yararlandığı desteklerden yararlanan üretici sayısı 44’e yükselirken bu üreticilere verilen destek dört yılda 230 milyon liraya ulaştı.

Türkiye yerli kömür üretimini de artırarak sürdürüyor. 2016 yılında 45.5 milyon ton üretilirken bu sayı 2017’de 87.9 milyon ton, 2018’de 101.5 milyon ton, 2019’da 97.3 milyon ton olarak gerçekleşti.

2019 verilerine göre Türkiye’deki toplam 91 bin 431 megavatlık kurulu gücün yüzde 12.4’ünü yerli linyit ve taşkömürü santralleri, yüzde 10’unu ise ithal kömür santralleri oluşturuyor. Türkiye halihazırda elektrik üretiminin yüzde 34’ünü kömürden karşılıyor.

Cari açık için katkı

Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli kömür üretiminin enerji bağımsızlığı ve istihdam için kritim önemde olduğunu söyledi. Dönmez, “Kömür rezervlerimizi sonuna kadar kullanmak ve kullanım payını ithal kömüre karşı sürekli artırmak istiyoruz. 1000 MW kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin yıllık üreteceği elektrik miktarı ile yıllık yaklaşık 1.24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak da cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 240 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak” dedi.