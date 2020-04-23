Yerli, milli ve planlı

Bugün, “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır” sözünün vücut bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü. 100 yıl önce birincil önceliği yurdu düşman işgalinden kurtarmak olan Meclis’in çalışmalarında ekonomi de önemli bir yer tutmuştur.

O günlere ilişkin en doğrudan bilgiyi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alıyoruz: “Tam bağımsızlık demek, elbette siyaset, maliye, ekonomi, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulus ve yurdun gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir.”









Atatürk’ün, daha Cumhuriyet’in ilanından önce ortaya koyduğu bu ilke, bugün de ekonomiye bakış açımıza yön veriyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle kendi kendine yeten üretimin daha iyi farkına vardık. ‘Yerli ve milli’ mottosuyla harekete geçen firmalar, salgınla mücadelede ülkenin ihtiyacı olan sarf malzemelerini ve tıbbi cihazları ürettiler.



Kıymetli bir miras

Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomideki ilkelerinden bir diğeri de planlı ve hesap verebilir olmaktı. Büyük Taarruz için bir yıl öncesinden tedarik çalışmalarına başladığında halkın desteğine başvurmuş, bunu bir kurala bağlamış, Meclis’in de onayıyla bu kuralı hayata geçirmişti. Nutuk’ta 10 maddede anlatır, ordunun ihtiyacı olan ve halkın desteğiyle tedarik edilen eşyaları, yiyecek maddelerini, lojistik imkanlarını tek tek sayar. Maddelerin sonuna “parası sonra ödenmek üzere” ibaresini koyar. İşte bu bize miras bıraktığı önemli bir ilkedir: Büyük karmaşa anlarında bile planlı hareket et, ihtiyaçlarını ve bunları nasıl karşılayacağını belirle, kayıtlı çalış, şeffaf ol!

Trilyonluk ekonomi



Türk milleti ve onun seçtiği yönetimler de Atatürk’ün mirasına sahip çıkıyor. Zaman zaman küresel ekonomiye entegre olmanın getirdiği çalkantılar yaşanıyor elbette. Ancak Türkiye, bugün 4.3 trilyon liralık büyüklüğüyle dünyanın önde gelen ekonomileri arasında... Üstelik 83 milyonu aşan genç ve dinamik nüfus, bu büyüklüğü kat kat artıracak enerjiye sahip.



İş dünyasında 23 Nisan coşkusu



TBMM’nin kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan, aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram. İş dünyası da bu bayramda çocukları mutlu edecek etkinlikler düzenliyor. İşte bunlardan bazıları:



Her yıl Philips Türkiye çalışanlarının çocuklarının katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özelinde gerçekleştirilen resim sergisi, bu yıl “Sağlığım için Temizlik

Önemli” temasıyla online olarak yapılıyor.

Türkiye’nin her köşesindeki 8-16 yaş aralığındaki tüm çocuklar, yaklaşık 1 ay boyunca A101’in sponsorluğu ile TOFD’nin “Masal TV” projesine ücretsiz olarak ulaşabilecek.









Online çocuk şöleni

Şölen’in markası Ozmo, uzun süredir evlerinde olan çocuklara bayram coşkusunu yaşatmak için online olarak Türkiye’nin ilk çocuk şölenini düzenleyecek.

Adel Kalemcilik, drone teknolojisi ile 10 bin tohum atışı gerçekleştirecek.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na başvurular 30 Nisan’a kadar uzatıldı. 6-14 yaş aralığındaki çocuklar, sosyal medya üzerinden yarışmaya dahil olabiliyor.



Hayalindeki meslek

Migros’un dijital iletişim kanalı MigrosTV, bugün çocukları canlı tiyatro performansından canlı konserlere kadar birçok farklı gösteri ile buluşturacak.

NN Hayat ve Emeklilik, 23 Nisan’da tüm çocuklar ve çocuk ruhunu kaybetmeyenler için eğlenceli bir tasarım hazırladı. NN Türkiye Instagram hesabında yayınlanan filtre uygulamasıyla, çocuklar hayallerindeki mesleği seçiyor.











15 Mayıs’a kadar şifresiz izlenecek

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, şifreli çocuk kanalları ile Seç İzle servisindeki Çocuk Şenliği klasöründe yer alan tüm filmleri 15 Mayıs’a kadar ücretsiz sunuyor. 23 Nisan’ın 100’üncü yılına özel ödüllü yarışma da Tivibu Boomerang’da çocukları bekliyor.

Evde kal, pencereni bayrama aç!



Tüm Türkiye’nin Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal izolasyonu sürdürmesi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenler yerine bu yıl evlerde, balkonlarda ve pencerelerde kutlanacak. OPET’in konuyla ilgili reklam filminde Cem Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz’ın birlikte rol aldı. Kemal ve babası Cem Yılmaz tüm çocukları, koşullar ne olursa olsun 23 Nisan’ın 100’üncü yılını coşkuyla kutlamaya davet ediyor.