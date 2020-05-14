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    HaberlerEkonomi Haberleri Yerli otomobilde yeni gelişme! ÇED Raporu görüşe açıldı
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    14.05.2020 - 13:10 | | Foreks

    Yerli otomobilde yeni gelişme! ÇED Raporu görüşe açıldı

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi  projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu görüşe açıldı.

    Yerli otomobilde yeni gelişme! ÇED Raporu görüşe açıldı

    Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler  verildi:

    "Bursa ile Gemlik, ilcesinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından  incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve  önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi  kapsamında Bakanlıkta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde on (10)  takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde  dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre  ve Şehircilik Bakanlığı'na veya BURSA Çevre ve Şehircilik İl  Müdürlüklerine müracaat edilebilir."

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