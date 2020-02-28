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    HaberlerEkonomi Haberleri Yerli otomobilde yeni gelişme! ÇED süreci başlatıldı
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    28.02.2020 - 10:40 | | Foreks

    Yerli otomobilde yeni gelişme! ÇED süreci başlatıldı

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

    Yerli otomobilde yeni gelişme! ÇED süreci başlatıldı

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili ÇED süreci başladı.

    ÇED SÜRECİ BAŞLATILDI

    Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

    "BURSA il GEMLIK, ilce Gençali Mahallesi mevkiinde Türkiye'nin  Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak  bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır.

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    Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler BURSA  Valiliği'ne (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilebilir."

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