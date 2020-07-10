BİST115.7940.00EURO7.74-0.03USD6.860.06ALTIN397.98-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Yılda 10 ton lityum üreten tesis geliyor
    ABONE OL
    10.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yılda 10 ton lityum üreten tesis geliyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Sıvı atığın içindeki lityumu geri kazanma üzerine teknoloji geliştirdik. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisi devreye alacağız. Temmuz ayı içinde tesisin montajına inşallah başlıyoruz” dedi.

    Yılda 10 ton lityum üreten tesis geliyor

    Bor yataklarının belli oranda lityum içerdiğini belirten Dönmez, bugüne kadar lityum varlığının geleneksel üretim teknolojileri ile ekonomik olmadığından değerlendirilmediğini kaydederek, “Eti Maden 3 yıldır yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak, yeni üretim metodu geliştirdi ve lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimini gerçekleştirdi” dedi. Dönmez, Eti Maden’e özgü üretim metodu geliştirilmesinin ardından patent başvuru sürecini de başlattıklarını belirterek şunları kaydetti:

    “Bor madeninden rafine bor üretimi sırasında sıvı ve katı atık ortaya çıkıyor. Sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma üzerine bir teknoloji geliştirdik. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisi devreye alacağız. Projelendirme bitti. Temmuz ayı içerisinde tesisin montajına inşallah başlıyoruz. Yılsonu itibariyle de ilk üretime geçeceğiz. Lityumun batarya teknolojisi, mobil cihazlar, elektrikli otomobiller, elektrikle çalışan aletler gibi pek çok yerde kullanım alanı mevcut.”

    Karapınar GES

    Dönmez, Türkiye’nin ilk entegre güneş panellerini üretecek Konya’daki Karapınar Güneş Enerji Santrali’nin açılışını, gelecek ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştireceklerini de açıkladı. Santralde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacağını belirten Dönmez, santral faaliyete geçtiğinde, Türkiye’nin elektrik üretimindeki güneş enerjisi payının da yüzde 20 artacağını, panel üretecek fabrikada da 1400 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

    Botları batan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Kubbe turistlerin üzerine çökebilir'

    'Kubbe turistlerin üzerine çökebilir'

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Bir hafta sonra aynı facia

    Bir hafta sonra aynı facia

    Sıradaki Haber