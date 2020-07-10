Yılda 10 ton lityum üreten tesis geliyor

Bor yataklarının belli oranda lityum içerdiğini belirten Dönmez, bugüne kadar lityum varlığının geleneksel üretim teknolojileri ile ekonomik olmadığından değerlendirilmediğini kaydederek, “Eti Maden 3 yıldır yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak, yeni üretim metodu geliştirdi ve lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimini gerçekleştirdi” dedi. Dönmez, Eti Maden’e özgü üretim metodu geliştirilmesinin ardından patent başvuru sürecini de başlattıklarını belirterek şunları kaydetti:



“Bor madeninden rafine bor üretimi sırasında sıvı ve katı atık ortaya çıkıyor. Sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma üzerine bir teknoloji geliştirdik. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisi devreye alacağız. Projelendirme bitti. Temmuz ayı içerisinde tesisin montajına inşallah başlıyoruz. Yılsonu itibariyle de ilk üretime geçeceğiz. Lityumun batarya teknolojisi, mobil cihazlar, elektrikli otomobiller, elektrikle çalışan aletler gibi pek çok yerde kullanım alanı mevcut.”



Karapınar GES



Dönmez, Türkiye’nin ilk entegre güneş panellerini üretecek Konya’daki Karapınar Güneş Enerji Santrali’nin açılışını, gelecek ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştireceklerini de açıkladı. Santralde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacağını belirten Dönmez, santral faaliyete geçtiğinde, Türkiye’nin elektrik üretimindeki güneş enerjisi payının da yüzde 20 artacağını, panel üretecek fabrikada da 1400 kişinin istihdam edileceğini söyledi.