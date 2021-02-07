Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır? Kullanılmayan Yıllık İzinler Nasıl Hesaplanır?

Yıllık izin ücreti hesaplanarak işçiye ödenir fakat bu ödemeden önce vergiler sebebiyle bazı kesintiler yapılır.



Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?



Eğer bir işçinin hizmet akdi feshedilirse, sigortalı çalışan bu işçinin çalıştığı süre boyunca kullanmadığı yıllık izinlerine ait olan ve alması gereken ücret, sözleşmesinin sona erdiği tarihte alması gereken kazancına eklenir. Bu ücret, işçinin günlük brüt maaş ücreti ile, kullanılmayan izin günü sayısı çarpılarak hesaplanır.



Bu hesap yapıldıktan sonra gelir vergisi, damga vergisi, sosyal güvenlik kurumu kesintileri gibi kesintiler bu ücretten kesilir ve geriye kalan rakam sigortalı işçiye ödenir. Bu ücret, iş sözleşmesi kendi isteğiyle ya da işveren eliyle sona eren her işçiye ödemek zorundadır. Yani işçiler bu ücretleri her koşulda alabilmektedirler.



Kullanılmayan Yıllık İzinler Nasıl Hesaplanır?



Örneğin bir işçinin kullanılmamış izin günü sayısı 20 ise, o halde bu rakam, işçinin günlük brüt maaşı ile çarpılmalıdır. Maaşı 3000 TL olan bir işçinin günlük brüt maaşı 3000/10 olarak hesaplanır. Yani bu işçinin günlük brüt maaşı 100 TL'dir. Bu işçinin kullanılmayan izin günü sayısı da 20 olduğuna göre, 100*20 yapıldığı zaman ortaya çıkan 2000 TL rakamı, işçinin kullanılmayan brüt izin günü ücretidir. Yani hesaplama kısaca şu şekilde yapılmalıdır:

● Brüt maaş / ay * kullanılmayan yıllın izin günü

● 3000/10*20 = 2000 TL brüt kullanılmayan yıllık izin ücreti