BİST119.5740EURO6,560,10USD6,070,06ALTIN312,531,68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Ziraat Bank, Özbekistan’da 4. şubeyi Semerkant’ta açtı
    ABONE OL
    19.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ziraat Bank, Özbekistan’da 4. şubeyi Semerkant’ta açtı

    Ziraat Bankası, Özbekistan’da 4. şubesini açarak faaliyet ağını genişletmeye devam ediyor. Ziraat Bankası’nın iştiraki olan Ziraat Bank, Özbekistan’ın Taşkent, Yunusabad ve kurumsal şubesinden sonra 4. şubesini Semerkant’ta açtı.

    Ziraat Bank, Özbekistan’da 4. şubeyi Semerkant’ta açtı

    Ziraat Bank Özbekistan, ülkedeki bankacılık faaliyetlerini 2017 yılından itibaren yüzde 100 Ziraat Bankası sermayedarlığında sürdürüyor.
    Ziraat Bankası, Özbekistan’da bankacılık sektöründeki faaliyet hacmini üst seviyelere taşımanın yanı sıra, Türkiye-Özbekistan arasındaki ticaret hacminin artırılması ile Türkiye’deki bankacılık sektöründeki kazanımların ve tecrübelerin Özbekistan’da hayata geçirilmesini hedefliyor.

    Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayıttan ‘cayma hakkı’ 15 gün olsun!

    Kayıttan ‘cayma hakkı’ 15 gün olsun!

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Sıradaki Haber