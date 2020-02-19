Ziraat Bank, Özbekistan’da 4. şubeyi Semerkant’ta açtı

Ziraat Bank Özbekistan, ülkedeki bankacılık faaliyetlerini 2017 yılından itibaren yüzde 100 Ziraat Bankası sermayedarlığında sürdürüyor.

Ziraat Bankası, Özbekistan’da bankacılık sektöründeki faaliyet hacmini üst seviyelere taşımanın yanı sıra, Türkiye-Özbekistan arasındaki ticaret hacminin artırılması ile Türkiye’deki bankacılık sektöründeki kazanımların ve tecrübelerin Özbekistan’da hayata geçirilmesini hedefliyor.