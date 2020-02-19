19.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Ziraat Bank, Özbekistan’da 4. şubeyi Semerkant’ta açtı
Ziraat Bankası, Özbekistan’da 4. şubesini açarak faaliyet ağını genişletmeye devam ediyor. Ziraat Bankası’nın iştiraki olan Ziraat Bank, Özbekistan’ın Taşkent, Yunusabad ve kurumsal şubesinden sonra 4. şubesini Semerkant’ta açtı.
Ziraat Bank Özbekistan, ülkedeki bankacılık faaliyetlerini 2017 yılından itibaren yüzde 100 Ziraat Bankası sermayedarlığında sürdürüyor.
Ziraat Bankası, Özbekistan’da bankacılık sektöründeki faaliyet hacmini üst seviyelere taşımanın yanı sıra, Türkiye-Özbekistan arasındaki ticaret hacminin artırılması ile Türkiye’deki bankacılık sektöründeki kazanımların ve tecrübelerin Özbekistan’da hayata geçirilmesini hedefliyor.