Temel İhtiyaç Kredisi başvuru nasıl yapılır, ne zaman sonuçlanır? Ziraat Bankası, Halkbank Vakıfbak 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranları

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank üzerinden Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları alınmaya devam ediyor. Üç kamu bankası tarafından verilen 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvuruları bankaların cep şubeleri ve İnternet bankacılığı sayfaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Temel İhtiyaç Kredisi başvurusunda 10.000 TL'ye kadar başvuru yapabilen vatandaş başvurusunun değerlendirilmesinin ardından SMS ile bilgilendiriliyor. Örneğin 10.000 TL kredi başvurusunda bulundunuz banka kredi değerlendirme sonucuna göre size 10.000 TL'nin tamamını veya bu miktarın altında rakamları size sunabiliyor. İşte Temel İhtiyaç Kredisi başvuru ekranları ve ödeme tabloları...

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamamızdan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak içintıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

KREDİ BAŞVURUSU HANGİ EKRAN ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ VADE, TAKSİT TUTARI VE GERİ ÖDENECEK TOPLAM RAKAM?

Temel İhtiyaç Kredisi kapsamında 10.000 TL kredi kullanan vatandaşlar krediye hak kazandıkları takdirde ilk 6 ay içerisinde ödeme yapmayacak. Sonraki 30 ay boyunca 376 TL taksitler halinde ödeme yapacak. 7.500 TL kredi kullanan vatandaşlar ise 6 ay ödemesiz geçen sürecin ardından 30 ay boyunca 282 TL ödeme yapacak. 5 bin TL kredi hakkı kazanan vatandaşlar ise 6 ay sürecek olan ödemesiz dönemin ardından 188 TL ödeyecek. 3.000 TL almaya hak kazanan vatandaşlar ise aylık 113 lira taksit ödemesi yapacak.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI