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27.11.2020 - 01:12 |

Zorunlu karşılık nedir, ne anlama geliyor?

Gece yarısı Merkez Bankası'ndan bir hamle geldi. Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında degişikliğe gitti. Merkez'in bu kararı sonrası Zorunlu karşılık nedir, ne anlama geliyor? soruları peş peşe geldi.

Zorunlu karşılık nedir, ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gece aldığı kararla bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değüşiklik yaptı. Bu değişiklik sonrası Zorunlu karşılık nedir, ne anlama geliyor? sorusu art arda sorulmaya başlandı.

Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu karşılık Merkez Bankası tarafından kararlaştırılmaktadır. Zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.

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