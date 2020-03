Evdekal film izle işte en iyi 10 film!

4 Luni 3 Saptamani Si 2 Zile (4 Ay 3 Hafta 2 Gün) - 2007





Konusu: 1980 Romanya’sında geçen film Otilia ve Gabita adındaki iki üniversiteli genç kızın zorlu geçen bir gününü konu alıyor. Filmde evlilik dışı bir ilişkiden hamile kalan Gabita kürtaj olmak istemektedir. Fakat Çavuşesku, ülkenin iş gücüne ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle o yıllarda kürtajı yasaklamıştır. Bu yüzden Gabita bebeği aldırmak için yasa dışı yola başvurur. Gabita, bu süreçte Otilia’nın desteğine de ihtiyaç duyar ve bu konularda onu yalnız bırakmamasını ister. Gabita’nın çekingenliğinden ötürü bütün ayarlamaları Otilia yapar. Bebe denilen kişiyle buluşur ve onu otel odasına getirir.

Konusu: 2012 yapımı 'Kutsal Motorlar' filmi birçok sinemasever için unutulmaz bir film olmayı başarmıştı. Fantastik dram türündeki filmin yönetmenliği ve senaristliği Leos Carax imzası taşıyordu. Özellikle Denis Lavant'ın oyunculuğuyla göz dolduran film, neredeyse başından sonuna kadar çarpıcı sahnelerden oluşuyordu.

Asghar Farhadi'nin yönettiği İran yapımı 'Bir Ayrılık', 2011 yapımı bir filmdi. Farhadi'nin adını tüm dünyaya duyuran filmde, boşanmış bir orta sınıf İranlı çift ile yaşlı babası için alt sınıf bir bakıcının arasında yaşanan nefes kesen olayları izliyorduk. 61'inci Berlin Film Festivali'nde 'En İyi Film' dalında 'Altın Ayı' kazanan yapım, 84'üncü Akademi Ödülleri'nde de 'En İyi Yabancı Dilde Film' seçilmişti.

Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un başyapıtı olarak kabul edeceğimiz 'Köpek Dişi' filmi, son yılların en büyük filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Filmde, çocuklarını izole bir biçimde dünyanın geri kalanı ile herhangi bir ilişki içine sokmadan sahip oldukları büyük bahçeleri ve havuzlu evleri içerisinde yetiştiren bir ailenin öyküsü anlatılıyordu. Psikolojik açıdan izleyende derin etkiler bırakan film, 83'üncü Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Yabancı Dilde Film' adaylığı kazanmıştı. Film ayrıca 2009'daki Cannes Film Festivali'nden 'Un Certain Regard' (Belirli Bir Bakış) ödülünün sahibi olmuştu.

Ünlü Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in 'Sevgisiz' adlı filmi son dönemin en çok iz bırakan Rus filmlerinden biriydi. 90'ıncı Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Yabancı Dilde Film' adayları arasında kendine yer bulan 2017 yapımı film, anne ve babası ayrılık planları yapan küçük bir erkek çocuğunun şaşırtan hikâyesini beyaz perdeye taşıyordu. Filmdeki metaforlar günümüz Rusya'sındaki günlük hayata dair ipuçları da taşıyordu.

'Melancholia', provokatif açıklamalarıyla tepki çeken bir yönetmen olan Lars von Trier'in en unutulmaz filmlerinden biri. Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg ve Alexander Skarsgard gibi yıldız isimlerin yer aldığı filmde depresyon teması işleniyordu. Birçok eleştirmene göre 'Melancholia', Lars von Trier'in başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor.

'Kelebek ve Dalgıç' filmi 2007'nin en önemli filmlerinden biriydi. Julian Schnabel tarafından çekilen ve konusunu gerçek bir hayat öyküsünden alan Fransız filmi, 2007 Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanmıştı. Başka bir yönetmenin elinde sıkıcı, vasat olabilecek bir konuyu akıcı bir hale dönüştüren Schnabel'in filmi 65. Altın Küre Ödülleri'nde de adaylık kazanmıştı.

2003 yapımı 'Buzdan Hayaller' filmi sinefillerin favorilerinden biri. Kuzey İzlanda'da yaşayan ve Albino rahatsızlığı olan bir gencin buzlarla kaplı yerden kaçma hayallerini izliyorduk filmde. İzlanda'nın soğuk iklimiyle izleyicide oldukça kuvvetli bir etki yaratan film, izleyenlerin aklından kolay kolay çıkmayacak bir güce sahip.

Bu listede Avusturyalı yönetmen Michael Haneke'den bir filme yer vermemek olmaz... Haneke'nin ilk sinema filmi 'Yedinci Kıta', bir üçlemenin ilk halkası. Bana göre Haneke sinemasının da en önemli şaheserlerinden biri. Georg ve Anna çifti ile oğullarının iletişimsizlik, dünyadan kopukluk, rutinde kaybolmuşluklar içinde gezindiği filmin sonu öylesine sert ve vurucu ki spoiler vermemek için zor tutuyorum kendimi. Haneke sinemasıyla tanışmak istiyorsanız 'Yedinci Kıta'yla başlamanızı özellikle öneriyorum.

Başrolde saçsız bir Natalie Portman'ı izlediğimiz 'V For Vendetta' filmi yayınlandığı 2005 yılında ses getirse de zaman içerisinde kültleşmiş film. Popüler kültürde 'V'yi hayatımıza katan 'V For Vendetta' aynı zamanda bir çizgi roman uyarlaması. Geleceğin İngiltere'sinde geçen 'V For Vendetta', diktatör bir rejime bireysel bir başkaldırının nasıl toplumsal sonuçlar doğurduğunu ele alıyordu.