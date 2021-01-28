131 yıl önce büyük dedeleri yaptı! Yurt dışına bile satıyorlar...

Türkiye'nin en büyük 5 panayırı içinde bulunan Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nda en fazla tüketilen tatlı olan helvaya, Gerede Belediyesi ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle coğrafi işaret tescili de alan ikizler, Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapmaya başladı. İkizler, Şak Şak Helvası üretimini gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.