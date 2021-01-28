AA
• 28 Ocak 2021 - 11:40 • Son Güncelleme:
131 yıl önce büyük dedeleri yaptı! Yurt dışına bile satıyorlar...
Bolu'nun Gerede ilçesinde yaklaşık 131 yıl önce büyük dedelerinin imal ettiği Şak Şak Helvası'nı geliştirerek üretmeyi sürdüren ikizler Hasan ve Hüseyin Bican, coğrafi işaret tescili alan ürünü Rusya ve Ukrayna'ya ihraç etmeye başladı.
AA
• 28 Ocak 2021 - 11:40 • Son Güncelleme:
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Gerede ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Hasan ve ikizi Hüseyin Bican, üniversitede okurken helva üretimi yapan babalarının yanında çalışan bir ustanın işten ayrılmasıyla üniversite eğitimini bırakıp büyük dedelerinin panayır dönemlerinde düzenlenen yarışmada keşfettiği Şak Şak Helvası'nın üretimine yöneldi.
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Türkiye'nin en büyük 5 panayırı içinde bulunan Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nda en fazla tüketilen tatlı olan helvaya, Gerede Belediyesi ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle coğrafi işaret tescili de alan ikizler, Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapmaya başladı. İkizler, Şak Şak Helvası üretimini gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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