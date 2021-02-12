• 12 Şubat 2021 - 10:45 • Son Güncelleme:
14 Şubat Sevgililer Günü için 14 romantik rota
14 Şubat Sevgililer Günü'ne az bir süre kaldı. Sevdiğinizle birlikte güzel bir tatil planı yapmak için de az bir süre kaldı. Kapadokya'dan Barcelona'ya uzanan ve aşkla özdeşleşmiş yerler romantik bir tatil için sevgililerin radarına girmiş durumda. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü için 14 romantik rota.
• 12 Şubat 2021 - 10:45 • Son Güncelleme:
1
Yasak olmasına rağmen çiftleri evlendiren ve bu yüzden idama mahkum edilen Aziz Valentin'e referansla her 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, yaşanan pandemi nedeniyle bu sene sönük geçiyor. Çiftler için özel turlar düzenlenemese de 14 Şubat Sevgililer Günü ruhunu en iyi yansıtan yerleri listeledik.
2
Floransa, İtalya
Rönesans'ın başkenti, sanatın önemli bir durağı olan Floransa romantik çiftler için de ideal bir tatil rotası. Kentin 500 yıllık sokaklarında dolaşıp, tarihi bir restoranında yemek yiyebilirsiniz.
3
Rothenburg ob der Tauber, Almanya
Romantik Yol olarak bilinen ve Almanya'nın tarihi kasabalarını kateden güzergahın en özel rotalarından biri olan Rothenburg ob der Tauber, 14 Şubat Sevgililer Günü için ideal rotalardan biri. Kendinizi bir zaman tüneli aracılığıyla Orta Çağ'daymış gibi hissedeceğiniz kasaba, renkli mimarisiyle dikkat çekiyor.
4
Prag, Çekya
Moldau nehrinin ikiye ayırdığı bu tarihi kent, köprüleri, meydanları ve hayranlık uyandıran mimarisiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Charles Köprüsü üzerinde durup kenti izlemek veya tarihi sokaklarında kaybolmak Prag'ı 14 Şubat Sevgililer Günü için en ideal rotalardan biri haline getiriyor.
5
Paris, Fransa
Böyle bir liste yapıp da Paris'ten bahsetmemek olmaz. Romantizmin ve aşkın başkenti olarak ünlenen Paris, yılın her dönemi ama en çok da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Seine Nehri kıyısında yürümek, Eiffel Kulesi'nin tepesine çıkmak romantik bir 14 Şubat için biçilmiş kaftan.
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