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• 12 Şubat 2021 - 10:45 • Son Güncelleme:

14 Şubat Sevgililer Günü için 14 romantik rota

14 Şubat Sevgililer Günü'ne az bir süre kaldı. Sevdiğinizle birlikte güzel bir tatil planı yapmak için de az bir süre kaldı. Kapadokya'dan Barcelona'ya uzanan ve aşkla özdeşleşmiş yerler romantik bir tatil için sevgililerin radarına girmiş durumda. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü için 14 romantik rota.

• 12 Şubat 2021 - 10:45 • Son Güncelleme:
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Yasak olmasına rağmen çiftleri evlendiren ve bu yüzden idama mahkum edilen Aziz Valentin'e referansla her 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, yaşanan pandemi nedeniyle bu sene sönük geçiyor. Çiftler için özel turlar düzenlenemese de 14 Şubat Sevgililer Günü ruhunu en iyi yansıtan yerleri listeledik.

2Floransa, İtalya

Floransa, İtalya

Rönesans'ın başkenti, sanatın önemli bir durağı olan Floransa romantik çiftler için de ideal bir tatil rotası. Kentin 500 yıllık sokaklarında dolaşıp, tarihi bir restoranında yemek yiyebilirsiniz.

3Rothenburg ob der Tauber, Almanya

Rothenburg ob der Tauber, Almanya

Romantik Yol olarak bilinen ve Almanya'nın tarihi kasabalarını kateden güzergahın en özel rotalarından biri olan Rothenburg ob der Tauber, 14 Şubat Sevgililer Günü için ideal rotalardan biri. Kendinizi bir zaman tüneli aracılığıyla Orta Çağ'daymış gibi hissedeceğiniz kasaba, renkli mimarisiyle dikkat çekiyor.

4Prag, Çekya

Prag, Çekya

Moldau nehrinin ikiye ayırdığı bu tarihi kent, köprüleri, meydanları ve hayranlık uyandıran mimarisiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Charles Köprüsü üzerinde durup kenti izlemek veya tarihi sokaklarında kaybolmak Prag'ı 14 Şubat Sevgililer Günü için en ideal rotalardan biri haline getiriyor.

5Paris, Fransa

Paris, Fransa

Böyle bir liste yapıp da Paris'ten bahsetmemek olmaz. Romantizmin ve aşkın başkenti olarak ünlenen Paris, yılın her dönemi ama en çok da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Seine Nehri kıyısında yürümek, Eiffel Kulesi'nin tepesine çıkmak romantik bir 14 Şubat için biçilmiş kaftan.

6Brugge, Belçika

Brugge, Belçika

Kuzeyin venedik'i olarak bilinen Brugge, Orta Çağ'dan kalma mimarisi, kanalları ve her daim kasvetli havasıyla insanları kendisine çekmeyi başarıyor.

7Venedik, İtalya

Venedik, İtalya

Şimdi gelelim gerçek Venedik'e. Festivaller ve kanallar kenti Venedik her daim turistlerin ilgi odağı. Ancak 14 Şubat gibi özel bir günde gondolla tarihi kentin kanallarında dolaşmak unutulmaz bir anı olarak kişisel tarihinizde yerini alacaktır.

8Roma, İtalya

Roma, İtalya

İtalya yolculuğumuza devam edelim. Bu seferki rota başkent Roma. Tarihin gördüğü en önemli imparatorluklardan birinin kurulduğu yer olan ve aynı zamanda da Katolik inancının da merkezi olan Roma, aşıklar için de özel bir rota.

9Verona, İtalya

Verona, İtalya

Aşk deyince akla gelen ilk hikayelerden biri olan Romeo ve Juliet'in yaşadığı kent olan Verona, böyle bir rotanın olmazsa olmazlarından elbette. Romeo'nun Juliet'e serenat yaptığı binanın önü bugün aşıkların en gözde rotaları arasında yer alır.

10Colmar, Fransa

Colmar, Fransa

Fransa'nın Alsas bölgesinde yer alan bu tarihi kasaba, renki ve hayranlık uyandıran evleriyle turistlerin ilgi odağı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bu evlerden birinde konaklamak bu özel günü daha da unutulmaz kılacaktır.

11Kazablanka, Fas

Kazablanka, Fas

Biraz da sıcak rotalara doğru gidelim. Fas'ın tarihi güzellikleriyle öne çıkan sahil kenti Kazablanka, filmlere konu olmuş bir şehir. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha sıcak bir rotada geçirmek isteyenler için Kazablanka ideal bir seçenek.

12Kapadokya, Türkiye

Kapadokya, Türkiye

Yurt içinde romantik bir tatil için akla gelen ilk rotalardan biri kuşkusuz Kapadokya. Peri bacaları, yer altı şehirleri ve tarihi yapılarıyla

13Barcelona, İspanya

Barcelona, İspanya

Akdeniz'in sıcak kenti Barcelona, Türkiye'de oldukça popüler bir rota. 14 Şubat döneminde dahi ılıman iklimiyle öne çıkan Barcelona, planlı kent yapısı ve mimarisiyle öne çıkıyor. Canlı ve kendisine has bir yaşamı olan Barcelona bu yönüyle turistleri içine çekiyor.

14Hallstatt, Avusturya

Hallstatt, Avusturya

Masalsı bir güzelliğe sahip olan Hallstatt doğasıyla insanı büyülüyor. Çin'de bir kopyası yapılacak kadar sevilen Hallstatt 14 Şubat Sevgililer Günü'nde karlı görüntüsüyle romantik bir tatil için en ideal rotalardan.

15Budapeşte, Macaristan

Budapeşte, Macaristan

Tuna'nın incisi Budapeşte, romantik bir tatil için en ideal rotalardan. Zincirli Köprü, tarihi kale ve daha pek çok görülmesi gereken yeriyle Budapeşte, biraz soğuk ama romantik bir tatil için mutlaka tercih etmeniz gereken bir güzergah.

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