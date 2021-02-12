14 Şubat Sevgililer Günü için 14 romantik rota

Budapeşte, Macaristan Tuna'nın incisi Budapeşte, romantik bir tatil için en ideal rotalardan. Zincirli Köprü, tarihi kale ve daha pek çok görülmesi gereken yeriyle Budapeşte, biraz soğuk ama romantik bir tatil için mutlaka tercih etmeniz gereken bir güzergah.