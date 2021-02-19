SON DAKİKA || 19 Şubat korona tablosu AÇIKLANDI, bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı! Türkiye koronavirüs tablosun son durumu nedir?

18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU 18 Şubat koronavirüs dün paylaşıldı. En son paylaşılan 18 Şubat koronavirüs tablosunda vaka sayısı 7.241, hasta sayısı 640, vefat sayısı 83 ve iyileşen hasta sayısı 7.217 olarak yer aldı.