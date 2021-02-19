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• 19 Şubat 2021 - 19:07 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA || 19 Şubat korona tablosu AÇIKLANDI, bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı! Türkiye koronavirüs tablosun son durumu nedir?

Koronavirüs tablosu son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı korona ile ilgili sayısal verilerin yer aldığı tabloyu günlük olarak paylaşıyor. Bugünkü korona tablosunun detayları açıklandı Peki 19 Şubat Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

• 19 Şubat 2021 - 19:07 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs tablosunda koronavirüs vaka sayısı, iyileşen hasta, test ve ölü sayısı olmak üzere çeşitli detaylar bulunuyor. Günlük olarak açıklanan korona tablosunda son durumun ne olduğu ise merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıklıyor. Peki Türkiye bugünkü 19 Şubat korona tablosunda son durum nedir? İşte son dakika gelişmeleri...

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19 Şubat Türkiye bugünkü koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 19 Şubat koronavirüs tablosunda vaka sayısı, 7.419, hasta sayısı 638, vefat sayısı 82, iyileşen hasta sayısı 7498 oldu.

318 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

18 Şubat koronavirüs dün paylaşıldı. En son paylaşılan 18 Şubat koronavirüs tablosunda vaka sayısı 7.241, hasta sayısı 640, vefat sayısı 83 ve iyileşen hasta sayısı 7.217 olarak yer aldı.

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