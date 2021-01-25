• 25 Ocak 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:
2021 MSÜ kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman başlıyor?
MSÜ başvuruları deyim yerindeyse eli kulağında... Başvurular öncesi kılavuzun yayımlanıp yayımlanmayacağı sorgulanıyor. Haftanın başında 2021 MSÜ kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman başlıyor? soruları epey gündemde...
• 25 Ocak 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:
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MSÜ sınavı için süreç başlıyor. Yeni haftada adayların gündemi kılavuz... Başvurular için gün sayılırken "MSÜ başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" sorularına cevap aranıyor.
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