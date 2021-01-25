2021 MSÜ kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman başlıyor?

2021 MSÜ BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2021 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ başvuruları 27 Ocak'ta başlayacak ve 23 Şubat'ta son bulacak. Geç Başvuru tarihi olarak ise 3 Mart tarihi belirlenmiş durumda... Öte yandan sınav 4 Nisan 2021 yılında gerçekleşecek. MSÜ 2021 kılavuzunun ise 27 Ocak'ta yayımlanması bekleniyor.